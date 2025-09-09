12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Câmara de Arapoti se une contra o racismo e homenageia atleta vítima de injúrias

Vereadores aprovaram Moção de Repúdio ao crime e cobraram justiça pelas ofensas sofridas pelo jogador Bruno Henrique de Oliveira, o Bruninho

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
09/09/2025 às 16h48
Sessão Ordinária foi marcada pela Moção de Repúdio e de Aplausos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na noite desta segunda-feira (08), a Câmara Municipal dos Vereadores de Arapoti, nos Campos Gerais, aprovou uma Moção de Repúdio contra os atos racistas praticados contra o jogador Bruno Henrique de Oliveira durante uma partida da Copa AMCG, uma competição realizada entre equipes da região. Uma Moção de Aplausos ao atleta também foi realizada, e a Câmara afirmou se empenhar em buscar justiça.

O episódio aconteceu durante a partida entre a equipe do Bulls Futsal, de Arapoti, e do Marreco Futsal, de Imbaú, cidade que estava sediando a disputa. Durante o jogo, um dos torcedores da equipe local proferiu manifestações racistas e injúrias raciais contra o jogador, mais conhecido na cidade como Bruninho.

A arbitragem do jogo teve de paralisar e encerrar a disputa, e as autoridades foram acionadas. Segundo apurações, o suspeito de proferir as injúrias foi detido, mas o caso tomou outras proporções. Depois de o jogo ser encerrado, torcedores foram até o ônibus da equipe arapotiense, fazendo ameaças e insultando a delegação. O caso comoveu e gerou grande revolta na região.

Em resposta ao acontecido, os vereadores manifestaram repúdio às agressões sofridas pelo atleta e defenderam providências por parte da organização do campeonato e do município de Imbaú, para que os atos não fiquem impunes.

Bruninho foi homenageado por sua postura frente às injúrias. Foto: Divulgação

 

Durante a Sessão Ordinária desta segunda-feira, o assunto foi pauta, e os parlamentares aprovaram uma Moção de Repúdio contra o episódio e afirmaram enviar solicitações para a organização responsável, afim de alcançar medidas justas para o caso.

Além de repudiar a situação, os vereadores também propuseram uma Moção de Aplausos para Bruninho, em reconhecimento à sua postura de coragem, dignidade e resiliência diante de todas as ofensas proferidas contra ele durante o jogo.

“O exemplo do atleta Bruninho transcende o campo esportivo, reafirmando a importância da luta contra o racismo e fortalecendo o compromisso coletivo por uma sociedade mais justa, igualitária e livre de preconceitos”, destaca o texto da Moção.

Familiares, amigos e companheiros de Bruninho, acompanhados de representantes de sua equipe, participaram da Sessão. Na Casa, eles contaram aos vereadores presentes, e a todos que participaram, os fatos ocorridos na noite do jogo, uma situação que comoveu os parlamentares e moradores.

Contudo, a Câmara Municipal afirmou oficialmente que encaminhará um documento a organização do campeonato, a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), solicitando medidas cabíveis perante a situação.

Foto: Divulgação.
