Municípios da região recebem Carreta da Inovação nesta semana

Projeto que oferece atividades voltadas a tecnologia chega a Japira e Joaquim Távora

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 15h43
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - Os municípios de Japira e Joaquim Távora recebem, entre os dias 9 e 12 de setembro, a Carreta da Inovação. O projeto, que já percorreu dezenas de cidades paranaenses, oferece gratuitamente atividades voltadas à tecnologia, ciência, lazer e empreendedorismo. A programação acontece de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, aberta a todos os públicos.

Em Japira, a unidade ficará estacionada na Rua Rui Barbosa, próximo à Igreja Matriz. Já em Joaquim Távora, o atendimento será na Rua M. nº 72, no Centro de Eventos da cidade.

A Carreta da Inovação conta com duas unidades móveis adaptadas como salas de aula. Os caminhões possuem computadores, internet via satélite, equipamentos multimídia, impressoras 3D, óculos de realidade virtual e ferramentas de criação digital. Esses recursos permitem que a comunidade participe de oficinas, workshops, palestras e experiências práticas ligadas à inovação.

Com a passagem por Japira e Joaquim Távora, o projeto alcança a marca de 60 municípios atendidos no Paraná desde janeiro. O objetivo é facilitar o acesso da população a novas tecnologias e estimular a cultura da inovação no Estado.

O secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, destacou a receptividade do público ao longo da circulação da carreta. “Nos últimos meses a Carreta se mostrou ser um importante instrumento para disseminação da inovação no nosso Estado. Em toda a cidade em que passamos vemos uma participação grande do público de diferentes idades”, afirmou.

A iniciativa é promovida pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), Fundação Araucária, Celepar, Senai, Sesc, Senac e Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro).

