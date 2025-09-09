Professora de Jaguariaíva é sorteada com R$ 10 mil no programa Nota Município

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Administração Municipal de Jaguariaíva divulgou nesta segunda-feira (8) a primeira vencedora do Programa Nota Município, sorteado no último dia 7 de setembro. A contemplada foi a educadora infantil da rede municipal de ensino, Daniele Leite, que receberá o prêmio de R$ 10 mil.

Daniele participou do sorteio com 11 bilhetes e foi sorteada com o de número 14663. A confirmação do resultado ocorreu após auditoria e conferência do cumprimento das regras estabelecidas no Decreto nº 1060/2025, que regulamenta o programa. A entrega oficial do prêmio será realizada no próximo domingo, 14 de setembro, no Parque Beira Rio, durante as comemorações do aniversário de 202 anos do município.

Esta não é a primeira vez que Daniele é contemplada em programas de incentivo fiscal. Em outra ocasião, a educadora já havia sido premiada com R$ 10 mil no Programa Nota Paraná.

O primeiro sorteio do Nota Município contou com 11.470 bilhetes gerados, a partir de 3.292 notas fiscais válidas importadas. Somente em 2025, Jaguariaíva distribuirá R$ 100 mil em prêmios, sendo R$ 50 mil pelo Nota Município e outros R$ 50 mil pela campanha IPTU Premiado.

O próximo sorteio do Programa Nota Município será realizado em 31 de outubro, com mais um prêmio de R$ 10 mil. Já os R$ 30 mil restantes serão sorteados em 21 de dezembro, durante o evento Natal Luz. Na mesma ocasião ocorrerão também os sorteios da campanha IPTU Premiado, que vai distribuir cinco prêmios de R$ 10 mil cada.

Para participar, é necessário solicitar o CPF na nota em compras realizadas no comércio local e importar o documento pelo QR Code ou número da chave no aplicativo Nota Município, disponível nas lojas virtuais. A cada R$ 50 em compras, cumulativos, o consumidor recebe um bilhete eletrônico para concorrer.