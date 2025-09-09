12°C 25°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Professora de Jaguariaíva é sorteada com R$ 10 mil no programa Nota Município

Próximo sorteio acontece no mês de outubro e população pode participar a cada R$ 50 em compras no comércio local

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 15h34
Professora de Jaguariaíva é sorteada com R$ 10 mil no programa Nota Município
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Administração Municipal de Jaguariaíva divulgou nesta segunda-feira (8) a primeira vencedora do Programa Nota Município, sorteado no último dia 7 de setembro. A contemplada foi a educadora infantil da rede municipal de ensino, Daniele Leite, que receberá o prêmio de R$ 10 mil.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Daniele participou do sorteio com 11 bilhetes e foi sorteada com o de número 14663. A confirmação do resultado ocorreu após auditoria e conferência do cumprimento das regras estabelecidas no Decreto nº 1060/2025, que regulamenta o programa. A entrega oficial do prêmio será realizada no próximo domingo, 14 de setembro, no Parque Beira Rio, durante as comemorações do aniversário de 202 anos do município.

Esta não é a primeira vez que Daniele é contemplada em programas de incentivo fiscal. Em outra ocasião, a educadora já havia sido premiada com R$ 10 mil no Programa Nota Paraná.

O primeiro sorteio do Nota Município contou com 11.470 bilhetes gerados, a partir de 3.292 notas fiscais válidas importadas. Somente em 2025, Jaguariaíva distribuirá R$ 100 mil em prêmios, sendo R$ 50 mil pelo Nota Município e outros R$ 50 mil pela campanha IPTU Premiado.

O próximo sorteio do Programa Nota Município será realizado em 31 de outubro, com mais um prêmio de R$ 10 mil. Já os R$ 30 mil restantes serão sorteados em 21 de dezembro, durante o evento Natal Luz. Na mesma ocasião ocorrerão também os sorteios da campanha IPTU Premiado, que vai distribuir cinco prêmios de R$ 10 mil cada.

Para participar, é necessário solicitar o CPF na nota em compras realizadas no comércio local e importar o documento pelo QR Code ou número da chave no aplicativo Nota Município, disponível nas lojas virtuais. A cada R$ 50 em compras, cumulativos, o consumidor recebe um bilhete eletrônico para concorrer.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
LUTO E TRISTEZA Há 22 minutos

Adolescente que lutava pela vida na UTI morre em Santo Antônio da Platina

Anna Lívia tinha 17 anos e estava internada no Hospital Regional após sentir uma febre alta

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Concessionária apresenta projeto de duplicação da BR-153 no Norte Pioneiro

Plano de obras que serão realizadas no trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho foi apresentado aos prefeitos dos municípios

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Municípios da região recebem Carreta da Inovação nesta semana

Projeto que oferece atividades voltadas a tecnologia chega a Japira e Joaquim Távora

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 5 horas

Hidromel de Arapoti conquista prata em evento com competidores de todo Brasil

Produto do Apiário Campos Floridos mantém tradição de premiações e coloca Arapoti em destaque no cenário nacional da apicultura

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
PREVISÃO DO TEMPO Há 5 horas

Ciclone chega ao Paraná e coloca Norte Pioneiro em Alerta para tempestades

Alerta do Inmet prevê chuvas fortes e ventos intensos para s cidades da região nesta terça-feira

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados