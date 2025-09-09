12°C 25°C
ALEP SELO DIAMANTE

Hidromel de Arapoti conquista prata em evento com competidores de todo Brasil

Produto do Apiário Campos Floridos mantém tradição de premiações e coloca Arapoti em destaque no cenário nacional da apicultura

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
09/09/2025 às 15h23 Atualizada em 09/09/2025 às 15h39
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O apicultor Daunei Luiz, ao lado da esposa Diane Melo, garantiu mais um prêmio para Arapoti durante o Brasil Honey Show 2025, realizado na última semana em Botucatu (SP). O hidromel produzido no Apiário Campos Floridos conquistou o segundo lugar na competição nacional, que reuniu centenas de participantes de diferentes estados brasileiros.

O evento é considerado um dos mais importantes do setor apícola no país e contou com mais de 140 estandes de 17 estados, reunindo produtores e expositores de mel e derivados da apicultura. Entre os produtos avaliados estiveram mel, própolis, cera e bebidas artesanais, como o hidromel, que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado.

Para Daunei Luiz, o reconhecimento é motivo de satisfação não apenas pessoal, mas também para o município. “É muito gratificante para mim e para minha esposa Diane e para Arapoti, a capital do mel”, afirmou o apicultor ao receber a premiação. Esta é a segunda vez que o hidromel arapotiense figura entre os vencedores do Brasil Honey Show.

O Apiário Campos Floridos já possui um histórico de conquistas na competição. Em 2022, o empreendimento conquistou o segundo lugar com o mel, em 2023 repetiu o feito com o hidromel e, em 2024, voltou ao pódio entre os três melhores com o mel. O desempenho constante reforça a qualidade da produção e consolida a presença da marca arapotiense em eventos nacionais.

A Prefeitura de Arapoti destacou a relevância da premiação, parabenizando o casal e ressaltando o papel do apiário no fortalecimento da economia local. Em nota, a administração municipal afirmou que a produção movimenta o turismo e valoriza o nome da cidade em diferentes regiões do Brasil.

