Sengés se prepara para a terceira edição da Feira do Comércio

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Sengés se prepara para dois dias de intensa movimentação com a realização da 3ª edição da Feira do Comércio de Sengés (Fecomgés). O evento acontece nesta sexta-feira (12) e sábado (13), fruto da parceria entre a Prefeitura e a Associação Comercial e Empresarial de Sengés (ACAIS).

A feira já se consolidou como um dos principais eventos do calendário econômico do município, reunindo empresas de diversos segmentos em um único espaço. Durante a programação, o público terá a oportunidade de conhecer de perto o que os empreendedores locais oferecem em termos de produtos e serviços, além de prestigiar iniciativas que fortalecem o comércio da cidade.

Mais do que um espaço de exposição, a Fecomgés busca criar um ambiente favorável para negócios e conexões. Os expositores terão a chance de ampliar sua rede de contatos, apresentar novidades e estreitar o relacionamento com clientes. Para os consumidores, é a ocasião ideal para explorar opções disponíveis em Sengés e valorizar o trabalho desenvolvido pelos comerciantes locais.

O evento acontecerá no Complexo Esportivo Jaime Jorge, mais conhecido como Campão. Serão dois dias com comércio, gastronomia, música e diversas atrações. Na sexta-feira, a Feira começará às 19h00, e no sábado às 10h00. Durante estes dias, os moradores e visitantes terão feira da lua, praça de alimentação, shows exclusivos e descontos em diversas lojas.

A expectativa é de que o evento atraia um público diversificado, incluindo moradores e visitantes da região. Além de movimentar diretamente os estandes, a feira deve gerar impacto positivo em setores como alimentação, hospedagem e transporte, reforçando a importância do comércio como motor da economia local.

Segundo a organização, a Fecomgés representa um marco para o fortalecimento do ambiente empresarial de Sengés. A cada edição, o evento vem crescendo em estrutura e participação, refletindo a união entre poder público e entidades de classe em prol do desenvolvimento econômico.

O clima é de entusiasmo entre os comerciantes que participarão desta edição. Muitos se preparam para apresentar novidades e destacar a qualidade de seus produtos e serviços. Para a população, a feira será também um momento de convivência, lazer e valorização do que é produzido dentro da própria cidade.

Com dois dias de atividades, a 3ª Fecomgés promete repetir o sucesso das edições anteriores e se firmar cada vez mais como referência para o setor comercial. A feira simboliza a força dos empreendedores locais e reafirma Sengés como uma cidade que acredita em seu comércio e investe no crescimento coletivo.