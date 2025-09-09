Ratinho Junior reforça relação comercial com países vizinhos

Governador se reuniu com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, durante a Expo Paraguai Brasil, em Cidade do Leste. Foto: Jonathan Campos/AEN

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior defendeu a ampliação da relação comercial e logística entre os estados que compõem a tríplice fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina). Ele se reuniu nesta segunda-feira (8), na Cidade do Leste, com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, durante a Expo Paraguai Brasil.

Dois dos principais destinos das exportações paranaenses, Paraguai e Argentina também são estratégicos para diminuir os impactos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, com a possibilidade de ampliar o comércio exterior com os dois países.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), a Argentina foi o segundo maior parceiro econômico do Estado no primeiro semestre deste ano, movimentando US$ 881,8 milhões. Já o Paraguai foi o sexto maior comprador dos produtos paranaenses, com US$ 293 milhões movimentados no período.

No ano passado, também de acordo com o MDIC, as exportações paranaenses para o Paraguai somaram US$ 632,2 milhões, e a expectativa é ampliar o comércio exterior neste ano. “A relação comercial do Paraná com o Paraguai vem aumentando muito nos últimos cinco anos. Se continuarmos nesse ritmo, vamos fechar 2025 com quase US$ 700 milhões exportados ao Paraguai, desde adubo a máquinas agrícolas e carros, o que fortalece nossa economia”, disse.

“Em especial, o setor do agro tem crescido muito nessa relação entre o Paraná e o Paraguai. Nossas cooperativas estão muito presentes aqui no país, estão produzindo muito”, ressaltou. “E boa parte dos grãos utilizados nos frigoríficos paranaenses, são colhidos aqui no Paraguai. Para nós essa relação é muito importante e estratégica”.

O Paraná conta com um stand na exposição, e mais de 190 empresários paranaenses, das cidades de Curitiba, Londrina, São José dos Pinhas, Maringá e Cascavel, participam do evento. “Estamos ajudando a organizar a cadeia produtiva para os empresários paranaenses que querem investir aqui, e também atrair empresas paraguaias ao Paraná”, afirmou o governador.

Após o evento, Ratinho Junior e o presidente Santiago Peña farão uma visita à Ponte de Integração Brasil-Paraguai, que liga as cidades de Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, à paraguaia Presidente Franco. Peña também virá ao Paraná e, na terça-feira (9), participa de um encontro com empresários paranaenses.

Também acompanharam a visita o vice-governador Darci Piana; os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; da Agricultura e Abastecimento, Marcio Nunes; e do Planejamento, Ulisses Maia; e o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin.