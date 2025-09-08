Família procura por adolescente que comprou passagem e desapareceu em Jaguariaíva

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Uma família de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, busca desesperadamente por informações sobre o paradeiro da jovem Itamara Soares dos Santos, uma adolescente de 16 anos que está desaparecida desde a tarde deste domingo (07). A família sabe que ela comprou uma passagem na rodoviária da cidade, mas não tem informações sobre onde ela está.

Joseli Santos, tia de Itamara, entrou em contato com a reportagem da Folha na tarde desta segunda-feira (08), pedindo ajuda para encontrar sua sobrinha. Segundo o que contou a mulher, Itamara foi vista pela última vez por volta das 17h00, na rodoviária da cidade.

Acompanhada de uma outra moça, ainda não identificada, Itamara comprou uma passagem e, desde então, não foi mais vista. Nas redes sociais, o caso comoveu moradores da região, que compartilham fotos e pedem ajuda da população para encontrar a adolescente o mais rápido possível.

Segundo o que disse Joseli para a Folha, Itamara vestia uma blusa preta na última vez em que foi vista pela família. Caso alguém tenha informações sobre a adolescente, a família deve ser avisada o mais rápido possível, através dos telefones 43996011763 ou 43999544978.