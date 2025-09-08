12°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Mesmo com calorão Norte Pioneiro entra em alerta para tempestades e vendavais

INMET alerta que ventos podem chegar até 60km/h e região pode ter chuva de até 50mm

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/09/2025 às 14h40 Atualizada em 08/09/2025 às 15h44
Mesmo com calorão Norte Pioneiro entra em alerta para tempestades e vendavais
Foto: Ilustrativa - Maycon Zanata

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os últimos dias têm sido de calor intenso em todo o Norte Pioneiro. Temperaturas altas e o clima seco marcaram as últimas semanas na região. No entanto, este cenário de calorão está prestes a mudar, e pode representar um perigo para os moradores. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), toda a região está em alerta para tempestades e vendavais.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Ambos os alertas foram emitidos na manhã desta segunda-feira (08). O alerta de tempestade, emitido em categoria de perigo potencial, fica em vigor até as 23h59 desta segunda-feira. Segundo as previsões do INMET, pode chover até 30mm por hora ou 50mm durante o dia na região, com ventos de até 60km por hora.

O cenário se torna mais preocupante pois o Instituto também emitiu um alerta de vendavais para as cidades. Segundo o alerta, as rajadas de vento podem alcançar até 60km/h, com risco de queda de galhos de árvores. Este alerta permanecerá em vigor até as 10h00 da terça-feira (09).

Contudo, o Instituto ainda alerta que os moradores da região não se abriguem debaixo de árvores e não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda durante o período em que o alerta estiver ativo.

CALOR INTENSO E TEMPESTADE

A combinação de calor intenso e alerta de tempestade apresenta perigos significativos, como alagamentos, danos à infraestrutura, cortes de energia, e riscos à saúde, como desidratação e problemas cardíacos. Os perigos incluem riscos materiais e de segurança pessoal, sendo essencial seguir as orientações das autoridades, como a Defesa Civil, e tomar precauções para garantir a segurança.

ENTENDA

O abafamento ocorre quando há uma grande quantidade de ar quente e úmido perto do solo, uma condição que favorece a formação de instabilidade atmosférica, levando à subida rápida dessa massa de ar e à formação de nuvens de tempestade. Esse ar quente e úmido é essencial para o desenvolvimento de tempestades, pois ele fornece a energia necessária para o ar subir rapidamente, condensar e formar nuvens que podem gerar chuvas intensas, raios e trovões. 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Obra reflete sobre marcas e ameaças impostas e que, talvez, de diferentes formas, ainda se fazem presentes. Foto: Assessoria
SOMBRAS DO PASSADO Há 11 horas

Espetáculo que aborda violências históricas ainda vividas pelas mulheres estreia em Jacarezinho neste mês

“Ruídos da Alma” traz à cena reflexões sobre dores antigas que insistem em atravessar o presente e ressalta a urgência do desapego a práticas ultrapassadas

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 3 dias

Corpo de Bombeiros e Polícia Militar irão intensificar o combate e punições a incêndios criminosos no Norte Pioneiro

Autoridades reforçam orientações e alertam sobre riscos à saúde e ao meio ambiente com aumento de incêndios nos últimos dias

 Imagem Ilustrativa. Foto: Divulgação
SAÚDE Há 4 dias

Norte Pioneiro terá reforço no atendimento médico com novos profissionais

Programa do Governo Federal, Mais Médicos, levará novos profissionais para Ibaiti, Japira, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal e Salto do Itararé

 Imagem ilustrativa. Foto: Reprodução/CrecheSegura
RISCO EM CASA Há 1 semana

Com aumento de incidentes na região, pais devem redobrar atenção com medicamentos em casa

Neste ano, 34 casos de crianças intoxicadas com remédios foram registrados no Norte Pioneiro, acendendo um alerta para a forma como são armazenados

 Caso foi destaque no Fantástico. Foto: Reprodução/Internet
REVOLTA NO CARTÓRIO Há 1 semana

Norte Pioneiro é destaque no Fantástico do último domingo

Caso de empresário que destruiu cartório em Ribeirão Claro após demora em processo de divórcio ganhou repercussão nacional

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados