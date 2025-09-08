Mesmo com calorão Norte Pioneiro entra em alerta para tempestades e vendavais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os últimos dias têm sido de calor intenso em todo o Norte Pioneiro. Temperaturas altas e o clima seco marcaram as últimas semanas na região. No entanto, este cenário de calorão está prestes a mudar, e pode representar um perigo para os moradores. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), toda a região está em alerta para tempestades e vendavais.

Ambos os alertas foram emitidos na manhã desta segunda-feira (08). O alerta de tempestade, emitido em categoria de perigo potencial, fica em vigor até as 23h59 desta segunda-feira. Segundo as previsões do INMET, pode chover até 30mm por hora ou 50mm durante o dia na região, com ventos de até 60km por hora.

O cenário se torna mais preocupante pois o Instituto também emitiu um alerta de vendavais para as cidades. Segundo o alerta, as rajadas de vento podem alcançar até 60km/h, com risco de queda de galhos de árvores. Este alerta permanecerá em vigor até as 10h00 da terça-feira (09).

Contudo, o Instituto ainda alerta que os moradores da região não se abriguem debaixo de árvores e não estacione veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda durante o período em que o alerta estiver ativo.

CALOR INTENSO E TEMPESTADE

A combinação de calor intenso e alerta de tempestade apresenta perigos significativos, como alagamentos, danos à infraestrutura, cortes de energia, e riscos à saúde, como desidratação e problemas cardíacos. Os perigos incluem riscos materiais e de segurança pessoal, sendo essencial seguir as orientações das autoridades, como a Defesa Civil, e tomar precauções para garantir a segurança.

ENTENDA

O abafamento ocorre quando há uma grande quantidade de ar quente e úmido perto do solo, uma condição que favorece a formação de instabilidade atmosférica, levando à subida rápida dessa massa de ar e à formação de nuvens de tempestade. Esse ar quente e úmido é essencial para o desenvolvimento de tempestades, pois ele fornece a energia necessária para o ar subir rapidamente, condensar e formar nuvens que podem gerar chuvas intensas, raios e trovões.