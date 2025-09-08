12°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Marcha para Jesus reunirá fiéis de Jaguariaíva em ato de fé e oração pela cidade

Evento religioso será realizado no dia 20, com orações programadas em diferentes pontos da cidade

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
08/09/2025 às 10h40
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JAGUARIAÍVA - Os moradores de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, se preparam para viver um momento especial de , celebração e religiosidade. A cidade receberá a Marcha para Jesus, um evento cristão que reúne fiéis de diferentes denominações em um grande ato de louvor, união e espiritualidade, movendo um grande número de pessoas em diversas partes do mundo.

A Marcha para Jesus é um movimento cristão ecumênico internacional, realizado em milhares de cidades ao redor do mundo. Mais do que um evento religioso, é uma oportunidade para que diferentes igrejas se unam em um mesmo propósito: levar mensagens de esperança, paz e amor às ruas.

Em Jaguariaíva, a Marcha acontecerá no dia 20 deste mês, um sábado, em parceria da prefeitura com a Associação de Pastores Evangélicos. De acordo com a prefeitura do município, o evento terá início às 09h30, em frente à Praça Isabel Branco, na Cidade Alta. Em seguida, a Marcha percorrerá diversos pontos da cidade, reunindo orações, louvores e petições.

“Vamos juntos declarar que Jaguariaíva é do Senhor Jesus!”, enfatizou a prefeitura.

Segundo a programação, a saída será na Praça Isabel Branco, mas antes de os fiéis seguirem para os próximos pontos, será realizada uma oração em prol do Executivo Municipal, ou seja, pela prefeitura da cidade. Na sequência, a Marcha seguirá com passagem pela Câmara Municipal, onde será feita uma oração pelo Poder Legislativo do município.

Depois da Câmara, os fiéis reunidos serão guiados até a Rádio, onde participarão de um momento de oração em intercessão pelo Hospital. O percurso seguirá pela Avenida Antônio Cunha, onde os participantes orarão pelo comércio da cidade.

Na Avenida, a programação contará com paradas a cada cinco minutos para que os participantes orem pedindo bençãos para os comerciantes e trabalhadores. O final da Marcha será na Praça Getúlio Vargas, com louvores e oração final por toda a cidade.

A organização reforça que toda a comunidade está convidada a participar, em família, desse momento de louvor e confraternização. Segundo os organizadores, a Marcha é aberta a todos que desejam compartilhar fé, gratidão e esperança. “Vamos juntos declarar que Jaguariaíva é do Senhor Jesus!”, enfatizou a prefeitura.

MARCHA NO BRASIL

A Marcha para Jesus chegou ao Brasil em 1993, trazida pelo apóstolo Estevam Hernandes, um dos fundadores da Igreja Renascer em Cristo. Naquele ano, o movimento já alcançava grande dimensão, sendo realizado em mais de 100 cidades em diferentes regiões do País. A primeira edição brasileira aconteceu em São Paulo e reuniu cerca de 350 mil pessoas, que seguiram em caminhada até o Vale do Anhangabaú, onde participaram de um grande show gospel e de uma campanha de arrecadação de agasalhos. Desde então, a Marcha se espalhou por centenas de cidades, consolidando-se como um dos maiores eventos de fé e união espiritual do Brasil.

