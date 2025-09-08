12°C 28°C
Jaguariaíva, PR
SAMAE entrega sistema de abastecimento para bairro rural de Jaguariaíva

São cerca de 10 km de nova rede que irá beneficiar 40 famílias do bairro Cerradinho

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/09/2025 às 09h56
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra 

JAGUARIAÍVA - O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) entregou neste sábado (6) uma obra de ampliação do sistema de abastecimento no bairro Cerradinho, em Jaguariaíva, comunidade rural que há anos enfrentava dificuldades com a falta de água. O projeto incluiu a implantação de 10 quilômetros de rede de distribuição e a instalação de um reservatório com capacidade de 20 mil litros.

A iniciativa beneficia diretamente mais de 40 famílias residentes no Cerradinho, que passam a contar com fornecimento regular de água potável em suas casas. O investimento foi de aproximadamente R$ 250 mil, realizado pelo Samae em parceria com a prefeitura.

Segundo o órgão municipal, a obra atende uma demanda histórica da comunidade, que enfrentava problemas frequentes de escassez de água, especialmente nos períodos de estiagem. Com a nova estrutura, a expectativa é de maior regularidade no abastecimento, melhoria nas condições de higiene e mais qualidade de vida para os moradores.

O reservatório foi projetado para atender o consumo diário da população local, garantindo armazenamento adequado e segurança hídrica. Já a rede de 10 quilômetros de extensão possibilita que a água chegue de forma eficiente às residências, atendendo tanto as necessidades básicas das famílias quanto as demandas de atividades agrícolas comuns na região.

A parceria entre Samae e prefeitura permitiu a execução do projeto dentro do cronograma, contemplando obras de escavação, instalação de tubulações, testes de pressão e a integração do reservatório ao sistema de distribuição existente.

Moradores do Cerradinho acompanharam a entrega e destacaram a importância da iniciativa para a rotina da comunidade rural. O abastecimento regular representa avanços em saúde pública, bem-estar e desenvolvimento local, ampliando o acesso a um recurso essencial para a população.

