Motorista perde o controle em curva e tomba carreta em Jaguariaíva

Acidente aconteceu na manhã da segunda-feira no trecho que liga o município a Piraí do Sul

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
08/09/2025 às 09h32
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Uma carreta tombou e complicou o trânsito na rodovia PR-151 no trecho que liga os municípios de Jaguariaíva a Piraí do Sul, nos Campos Gerais. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (08).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 05h00 desta segunda-feira e envolveu uma carreta Scania com placas de Jataí/GO. Conforme os dados colhidos no local, o veículo seguia no sentido Piraí do Sul a Jaguariaíva quando, na altura do km 225, o motorista perdeu o controle da direção e tombou em uma curva.

Apesar do susto e dos prejuízos, o homem de 33 anos não ficou ferido. A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito que ficou lento, pois a carreta tombou entre o acostamento e parte da pista derramando a carga.

