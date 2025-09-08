Governo do Paraná inaugura novas Unidades Básicas de Saúde no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inaugurou nesta quinta-feira (4) duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro do Paraná. Os investimentos somaram R$ 650 mil em cada obra, além de R$ 150 mil destinados à compra de equipamentos e mobiliário. As unidades passam a atender diretamente os moradores dos bairros Julieta Lordani e Domingos Zambon, ampliando a estrutura de atenção primária na cidade.

Cada UBS possui aproximadamente 300 metros quadrados de área construída. A estrutura conta com três consultórios para acolhimento dos pacientes, sala de imunização e sala de aplicação de medicamentos. Também foi implantado um consultório odontológico, reforçando os serviços de saúde bucal e garantindo atendimento integral à população.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, as novas unidades fortalecem a rede de atenção primária no Paraná. “O Governo do Paraná tem trabalhado para que o atendimento em saúde chegue mais perto das pessoas, fortalecendo a rede de atenção primária. Essas duas unidades representam mais acesso, mais qualidade e mais dignidade para os moradores de Bandeirantes”, afirmou.

O prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, destacou que a inauguração representa um avanço significativo para a cidade. “Essas obras são um marco para a saúde do município. A partir de agora, milhares de moradores terão atendimento mais próximo de casa, com estrutura adequada e profissionais preparados para cuidar da nossa população”, disse.

As inaugurações contaram com a participação de lideranças estaduais e locais. Estiveram presentes o deputado federal Felipe Francischini, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanneli e a deputada estadual Flávia Francischini. Vereadores e representantes da comunidade também acompanharam a entrega.

Com as novas UBS, Bandeirantes amplia a cobertura da atenção primária, considerada a porta de entrada do sistema público de saúde. A estrutura permite maior resolutividade nos atendimentos, reduzindo a necessidade de encaminhamentos para unidades de maior complexidade e aproximando o cuidado médico, odontológico e de enfermagem dos bairros atendidos.