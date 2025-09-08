Governo estuda parceria para estudantes fazerem pós-graduação no Exterior

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná está articulando uma parceria com o Instituto Trajetórias com foco na oferta de intercâmbio para estudantes de pós-graduação. Representantes da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Fundação Araucária participaram nesta quinta-feira (4) de um encontro para alinhar as diretrizes da cooperação, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. A expectativa é assinar um Memorando de Entendimento (MOU) ainda neste mês.

A iniciativa envolve outros estados, como o Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul, além dos municípios de Recife e Rio de Janeiro, e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap). O objetivo é fortalecer a capacitação em temas estratégicos, contribuindo para o enfrentamento aos desafios globais, como mudanças climáticas, desigualdade e desenvolvimento tecnológico. A instituição parceira pretende selecionar 350 bolsistas em 2026 e 2027 e alcançar a marca de mil estudantes, anualmente, a partir de 2032.

O Instituto Trajetórias atua na negociação de descontos que variam de 20% a 100% nas mensalidades de instituições estrangeiras renomadas, como Yale, nos Estados Unidos; Imperial College London, na Inglaterra; Tsinghua Shenzhen, na China; École Polytechnique, na França; e Monash, na Austrália. Esses benefícios são possíveis graças a acordos de cooperação que também buscam captar doações para um fundo de empréstimos a juros baixos, a fim de facilitar o custeio de despesas dos brasileiros durante os estudos fora do país.

Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona, o acordo consolida uma estratégia essencial para o progresso do Estado. "Esta iniciativa fortalece nossa capacidade de inovar e competir globalmente, ao conectar profissionais e pesquisadores a experiências educacionais diversificadas, capazes de complementar a sólida base oferecida pelas instituições paranaenses, enriquecendo assim o ecossistema local de pesquisa e desenvolvimento", afirma.

Entre as áreas prioritárias para concessão das bolsas estão ciência, tecnologia, engenharia, matemática, políticas públicas, saúde e educação. Para ter acesso ao benefício, os candidatos precisam ser aprovados em processo seletivo de mestrado em uma das universidades conveniadas. Parte das vagas nesses programas de intercâmbio será reservada para servidores públicos dos estados e municípios signatários dos acordos.

Segundo o presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig, a iniciativa reforça a aposta em capital humano. "Essa parceria é muito importante e interessante para o Estado do Paraná, pois prioriza a formação em instituições de renome internacional para nossos agentes públicos, que poderão permanecer no Exterior para programas de mestrado ou doutorado, melhorando cada vez mais a qualidade dos funcionários públicos paranaenses nos próximos anos".

Além de facilitar o acesso a programas internacionais de pós-graduação, o memorando que será assinado ainda neste mês prevê a articulação de uma rede de pesquisadores e incentiva a reintegração dos egressos ao Brasil, com o objetivo de aplicar o conhecimento adquirido em benefício do desenvolvimento regional e nacional. A instituição parceira conta com o apoio da Fundação Lemann e representa um avanço na política paranaense de internacionalização acadêmica e capacitação profissional em áreas estratégicas.