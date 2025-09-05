Estado inaugura novas UBSs no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) inaugurou nesta quinta-feira (4) duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro. Com investimentos de R$ 650 mil por parte do Governo do Estado em cada obra, além de R$ 150 mil em equipamentos e mobiliário, as unidades vão beneficiar diretamente os moradores dos bairros Julieta Lordani e Domingos Zambon, ampliando a capacidade de atendimento da atenção primária no município.

Cada UBS conta com cerca de 300 metros quadrados, contendo três consultórios para acolhimento dos pacientes, sala de imunização e sala de aplicação de medicamentos. Além disso, foi estruturado um consultório específico para serviços odontológicos, reforçando o cuidado integral à população.

“O Governo do Paraná tem trabalhado para que o atendimento em saúde chegue mais perto das pessoas, fortalecendo a rede de atenção primária. Essas duas unidades representam mais acesso, mais qualidade e mais dignidade para os moradores de Bandeirantes”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O prefeito de Bandeirantes, Jaelson Matta, ressaltou a importância do investimento para a cidade. “Essas obras são um marco para a saúde do município. A partir de agora, milhares de moradores terão atendimento mais próximo de casa, com estrutura adequada e profissionais preparados para cuidar da nossa população”, afirmou.

As inaugurações contaram ainda com a presença do deputado federal Felipe Francischini; do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi; do deputado estadual Luiz Cláudio Romanneli; da deputada estadual Flávia Francischini, além de vereadores e lideranças locais.