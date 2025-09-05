Governo poderá implantar bonde elétrico em várias regiões do Estado

Fase de testes será realizada na Região Metropolitana de Curitiba, mas poderá se estender para outras regiões. Foto: Roberto Diziúra Jr/AEN

DA REDAÇÃO/ADI-PR - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário das Cidades, Guto Silva, apresentaram nesta quinta (04/09) o Bonde Urbano Digital (BUD), tecnologia chinesa de transporte coletivo sem trilhos, que será implantado inicialmente na Região Metropolitana de Curitiba, mas que poderá ser expandindo a outras cidades do Paraná.

A ideia é que, se aprovado neste teste, o veículo seja incluído no sistema de transporte metropolitano, podendo também ser expandido a outras cidades do Paraná. No período de testes serão avaliadas questões como a manutenção, comportamento do veículo no trânsito da cidade, se a população aprova esse meio de transporte e alternativas para amplitude a esse projeto com novos veículos e novas linhas.

Inovação foi anunciada pelo governador Ratinho Junior ao lado do secretário Guto Silva. Foto: Roberto Diziúra Jr/AEN

O secretário das Cidades, Guto Silva, ressaltou que o modelo representa mais um salto tecnológico importante, acompanhando o dinamismo do Estado. "O Paraná é reconhecido como um dos estados mais inovadores e sustentáveis do Brasil, e um dos pioneirismos é justamente na adoção de modelos de transporte eficientes. Estamos investindo muitos recursos nas cidades, melhorando a qualidade de vida e promovendo novidades que possam colaborar com o desenvolvimento econômico", disse ele.

Com a adoção desse novo modelo, o Paraná se torna o primeiro estado da América do Sul a adotar oficialmente o sistema, que une inovação, sofisticação, sustentabilidade, conforto e baixo custo. O novo sistema é fruto de um investimento da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), vinculada à Secretaria das Cidades, pasta comandada por Guto Silva.

Serviço:

Como funciona o BUD

Elétrico e com pneus, é guiado no asfalto por indução magnética por um “trilho virtual”, feito por meio de marcadores magnéticos e sensores no asfalto, sem trilhos físicos

Valor da passagem: R$ 5,50

Tamanho e capacidade: 30 metros de comprimento e transporta até 280 passageiros

Trajeto da fase experimental: 10 quilômetros, ligando o Terminal de Pinhais ao Terminal São Roque, em Piraquara, na RMC.

Sustentável:100% elétrico e movido a energia renovável.

Recarregamento: Recarregável por dispositivos no teto que coletam energia durante a operação. Em 12 minutos completa a carga completa com autonomia de 40 quilômetros contínuos