Prefeito de Arapoti anuncia reforma de todas as escolas e CMEIs municipais

Obras começam pela Escola Telêmaco Carneiro e seguem por todas as unidades ao longo do ano, garantindo melhorias na infraestrutura e preservação do patrimônio histórico

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
05/09/2025 às 15h15
“Cada melhoria feita nas escolas representa um compromisso com o futuro das nossas crianças e adolescentes”, afirmou Irani Barros. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, por meio da Secretaria de Educação, anunciou que todas as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) do município passarão por reformas ainda este ano. A próxima instituição a receber melhorias será a Escola Telêmaco Carneiro, que atende atualmente cerca de 460 alunos.

O anúncio foi feito pelo prefeito Irani José Barros, que, acompanhado do vice-prefeito Potinho, da secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz, e de sua equipe, visitou a escola para acompanhar os detalhes da obra, que terá início nos próximos dias. O prédio possui quase 100 anos de história e sua fachada é tombada como patrimônio histórico, exigindo cuidados especiais durante as intervenções.

A primeira unidade a receber reparos foi a Escola Municipal Dona Zizi, considerada a maior da cidade. As obras incluíram pintura completa, reformas na estrutura interna e externa, melhorias nos banheiros e instalação de toldos nas áreas de circulação dos alunos. Algumas salas de aula receberão pintura durante as férias de dezembro, garantindo que o trabalho não prejudique o andamento das aulas. Além disso, os muros antigos da escola serão substituídos por estruturas pré-moldadas, oferecendo maior segurança e durabilidade.

De acordo com o cronograma da Secretaria de Educação, ainda neste ano será a vez da Escola Municipal Orlando Pinto Mendes, localizada em Calógeras, passar por reformas. Na sequência, estão previstas intervenções na Escola Romana Carneiro Kluppel, Escola Dezidério Corrêa, Escola Clotário Portugal, Escola Paulo Novochadlo, CEMEI Orlando Pinto Mendes e CMEI Vó Rosa.

O prefeito Irani José Barros destacou que a reforma das escolas faz parte de um esforço mais amplo da gestão para melhorar a qualidade da educação no município. “Não se trata apenas de reformas na infraestrutura. Também estamos investindo em uniformes, materiais de qualidade, capacitação dos professores e valorização dos profissionais da educação. Cada melhoria feita nas escolas representa um compromisso com o futuro das nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Segundo a secretária de Educação, Mayara Ferreira Cruz, as obras serão acompanhadas de perto por sua equipe para garantir que todos os prazos e padrões de qualidade sejam cumpridos, preservando a segurança dos alunos e o patrimônio histórico das instituições.

Com essas ações, a Prefeitura de Arapoti reafirma o compromisso de oferecer um ambiente escolar seguro, moderno e acolhedor, valorizando tanto a educação quanto a história da cidade.

