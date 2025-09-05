15°C 28°C
Jogador de Arapoti fecha contrato com a Umbro e ganha projeção internacional no futsal

Fábio Augusto Carneiro dos Santos, o Fabinho, foi anunciado como novo patrocinado oficial da marca, que vem ampliando sua presença no futsal mundial

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
05/09/2025 às 13h49
Fabinho, revelado nas quadras de Arapoti, é o novo patrocinado oficial da marca. Foto: Instagram

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, segue ganhando destaque no cenário internacional de futsal. O jogador Fábio Augusto Carneiro dos Santos, mais conhecido como Fabinho, é o mais novo patrocinado oficial da Umbro, tradicional empresa inglesa de artigos esportivos que vem ampliando sua presença no futsal mundial.

Fabinho, que joga nas posições de ala e pivô, foi revelado jogando nas quadras de Arapoti, e hoje ganha destaque em competições internacionais. Atualmente Fabinho defende as cores do Palma Futsal, uma equipe da Espanha, e agora conquista mais um passo importante em sua carreira, levando o nome da cidade para além das fronteiras.

O anúncio foi feito nesta semana e confirma Fabinho como uma das apostas da marca para a modalidade. A Umbro destacou que os “holofotes espanhóis já brilham sobre Fabinho” e que, com a chuteira Pro Challenge, ele promete gols e lances que marcarão história.

Fabinho, que também integra a Seleção Brasileira de Futsal, será presença confirmada na Copa das Nações, que acontece entre os dias 15 e 21 de setembro. O torneio reunirá os principais atletas do mundo, e cinco deles estarão representando a marca inglesa.

Em julho deste ano, Fabinho foi homenageado na Câmara dos Vereadores de Arapoti, recebendo uma Moção de Aplausos, uma honra proposta pelos vereadores Maicon Pot, Marineo Júnior e Romanti Moreira, em reconhecimento à trajetória do jogador, que tem representado o município em competições nacionais e internacionais de futsal.

Agora, com a conquista deste patrocínio, Fabinho dá mais um passo importante em sua carreira, mostrando ao mundo a força do talento revelados nas quadras de Arapoti, que se sente honrada em ser representada pelo atleta.

