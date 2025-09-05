Moradores se unem em oração pela vida de jovem que está na UTI

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O espírito de solidariedade e a fé tomaram conta do Norte Pioneiro nesta quinta-feira (04). Durante a noite, moradores de Santo Antônio da Platina se reuniram em um momento de petição no Hospital Regional, orando pela vida da jovem Anna Lívia, de 17 anos, que está internada desde que teve uma febre alta e precisou ser hospitalizada.

A cena comoveu moradores de diversas cidades da região, que receberam imagens do momento. Dezenas de pessoas reunidas no local, orando, adorando e pedindo em favor da vida da jovem.

Segundo o que contou a mãe de Anna, tudo aconteceu muito rápido, e até o momento a família não tem grandes informações sobre o que realmente aconteceu com a garota. Ana Carla, a mãe, disse à Folha que a filha teve uma febre muito alta, e seu quadro piorou, tendo que ser internada com urgência.

“Foi muito rápido. Ela teve a febre, piorou e, em menos de 36 horas teve que ser internada. Foi rápido demais”, disse a mãe.

A família ainda não sabe o que aconteceu com ela, mas os médicos disseram que ela teve sepse, uma infecção generalizada de condição grave e potencialmente fatal que ocorre quando o corpo tem uma resposta inflamatória descontrolada a uma infecção. Com isso, o pulmão de Anna Lívia ficou em estado preocupante, devido a inflamação.

“A única coisa que sabemos é que ela teve a sepse, mas os médicos disseram que para saber mais, precisam esperar os efeitos dos antibióticos, para poderem analisar o pulmão dela”, explicou Ana Carla.

Além de ter que esperar os efeitos dos remédios, a família ainda aguarda o resultado dos exames viral e bacteriano, para saber o que levou ao quadro atual da filha. “O exame viral pode ficar pronto hoje, mas o bacteriano sai em sete dias, então estamos no escuro sobre a situação, não sabemos muito”, contou.

Anna Lívia. Foto: Cedida pela Família

MORADORES UNIDOS

Com o estado de saúde de Anna Lívia, Ana Carla pediu orações em seus grupos, para sua família e amigos, que se dispuseram a ajudar. No início da noite desta quinta-feira, ela postou em suas redes sociais que estaria no hospital para orar pela filha, e aqueles que quisessem poderiam ir também.

“Teve apenas duas amigas que me falaram que iriam, mas quando chegamos lá, foi aparecendo muita gente, todos orando e pedindo pela minha filha. Agradeço a cada um que foi lá e nos ajudou em oração”, contou a mãe.

O caso não parou em Santo Antônio da Platina. Vídeos dos moradores orando, com mensagens e músicas pedindo por um movimento Divino circularam nas redes sociais, alcançando moradores de diversas cidades da região.

PEDIDO DE MÃE

Ainda em conversa com a reportagem, Ana Carla disse que ainda pede orações por sua filha, e agradece a todos que puderem se unir a esta causa. “Que Deus abençoe aqueles que ajudarem com orações ou divulgarem para mais pessoas”, afirmou Ana.

"Ela é uma menina muito empenhada. Trabalha como secretária de advocacia e está terminando os estudos", contou.

Contudo, agora a família deve esperar mais informações sobre o estado de saúde da filha, informações estas que devem ser divulgadas pelos médicos nos próximos dias. Enquanto isso, moradores da região continuam unidos nesse momento de fé e solidariedade.