Profissionais da saúde participam de capacitação em Arapoti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Nesta quinta-feira (4), os profissionais da saúde do município participaram de uma capacitação promovida em parceria com a equipe da 3ª Regional de Saúde. O encontro foi realizado no auditório da Câmara Municipal e teve como foco o tema Saúde da Criança, reunindo trabalhadores que atuam diretamente na atenção básica.

A atividade envolveu agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos do município. O objetivo principal foi atualizar e aprimorar os conhecimentos desses profissionais, reforçando práticas e protocolos voltados ao cuidado infantil dentro da rede pública.

Durante a abertura do evento, o prefeito Irani Barros e o vice-prefeito Potinho estiveram presentes para dar as boas-vindas aos participantes. A presença das autoridades reforçou a importância do apoio da administração municipal no fortalecimento das ações de qualificação contínua, fundamentais para que os serviços de saúde estejam alinhados às orientações da regional.

Ao longo do encontro, a equipe da 3ª Regional de Saúde conduziu atividades e repassou informações relacionadas às estratégias de promoção, prevenção e acompanhamento da saúde das crianças. A atenção básica, considerada a porta de entrada do sistema de saúde, foi destacada como essencial nesse processo, uma vez que garante acompanhamento próximo e constante das famílias, com foco especial no desenvolvimento infantil.

Capacitações como esta são consideradas fundamentais para a atualização dos profissionais, pois contribuem para a padronização dos atendimentos e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Além disso, possibilitam a troca de experiências entre diferentes equipes, fortalecendo o trabalho integrado e colaborativo em benefício da população.

O evento também ressaltou a relevância de cada categoria envolvida, desde os agentes comunitários, responsáveis pelo acompanhamento direto das famílias em seus domicílios, até os médicos e enfermeiros, que atuam em diagnósticos, orientações e cuidados específicos. Esse esforço conjunto é determinante para que as crianças tenham acesso a um atendimento completo e eficiente desde os primeiros anos de vida.

Com a realização da capacitação, a Secretaria Municipal de Saúde reafirma o compromisso de investir continuamente na formação de seus profissionais, assegurando que a população infantil receba um atendimento humanizado, qualificado e compatível com as necessidades da comunidade.