14°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Profissionais da saúde participam de capacitação em Arapoti

Encontro foi realizado nesta quinta-feira (04) com foco na Saúde da Criança

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2025 às 14h12
Profissionais da saúde participam de capacitação em Arapoti
Capacitação foi realizada na Câmara Municipal. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Nesta quinta-feira (4), os profissionais da saúde do município participaram de uma capacitação promovida em parceria com a equipe da 3ª Regional de Saúde. O encontro foi realizado no auditório da Câmara Municipal e teve como foco o tema Saúde da Criança, reunindo trabalhadores que atuam diretamente na atenção básica.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A atividade envolveu agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos do município. O objetivo principal foi atualizar e aprimorar os conhecimentos desses profissionais, reforçando práticas e protocolos voltados ao cuidado infantil dentro da rede pública.

Durante a abertura do evento, o prefeito Irani Barros e o vice-prefeito Potinho estiveram presentes para dar as boas-vindas aos participantes. A presença das autoridades reforçou a importância do apoio da administração municipal no fortalecimento das ações de qualificação contínua, fundamentais para que os serviços de saúde estejam alinhados às orientações da regional.

Ao longo do encontro, a equipe da 3ª Regional de Saúde conduziu atividades e repassou informações relacionadas às estratégias de promoção, prevenção e acompanhamento da saúde das crianças. A atenção básica, considerada a porta de entrada do sistema de saúde, foi destacada como essencial nesse processo, uma vez que garante acompanhamento próximo e constante das famílias, com foco especial no desenvolvimento infantil.

Capacitações como esta são consideradas fundamentais para a atualização dos profissionais, pois contribuem para a padronização dos atendimentos e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade. Além disso, possibilitam a troca de experiências entre diferentes equipes, fortalecendo o trabalho integrado e colaborativo em benefício da população.

O evento também ressaltou a relevância de cada categoria envolvida, desde os agentes comunitários, responsáveis pelo acompanhamento direto das famílias em seus domicílios, até os médicos e enfermeiros, que atuam em diagnósticos, orientações e cuidados específicos. Esse esforço conjunto é determinante para que as crianças tenham acesso a um atendimento completo e eficiente desde os primeiros anos de vida.

Com a realização da capacitação, a Secretaria Municipal de Saúde reafirma o compromisso de investir continuamente na formação de seus profissionais, assegurando que a população infantil receba um atendimento humanizado, qualificado e compatível com as necessidades da comunidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Trator e equipamentos foram entregues pelo prefeito Irani Barros nesta quarta-feira (03). Foto: Divulgação
INVESTIMENTOS Há 1 dia

Prefeitura de Arapoti entrega trator agrícola e novos equipamentos para Associação dos Produtores Rurais

Aquisições tiveram investimento de R$ 217,6 mil, custeados por emenda parlamentar do deputado federal Toninho Wandscheer

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Arapoti participa do 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais em Ponta Grossa

Município apresentou cultura, gastronomia e produtos locais em evento que reuniu expositores e jornalistas

 Investimento de R$ 17,6 milhões será aplicado na infraestrutura do município. Foto: Divulgação
INFRAESTRUTURA Há 2 dias

Governo anuncia investimento milionário para obras em Arapoti

Município foi contemplado com R$ 17,6 milhões, que serão aplicados na infraestrutura, um setor crucial para impulsionar o desenvolvimento econômico

 Veículo foi entregue na tarde desta segunda-feira (01). Foto: Divulgação
REFORÇO NA FROTA Há 3 dias

Com apoio de Alexandre Curi, Arapoti recebe novo caminhão para reforçar obras no município

Veículo foi um pedido direto do presidente de Assembleia Legislativa, e teve investimento acima de R$ 500 mil, custeado pelo PAM Paraná

 No dia 7 de agosto deste ano, durante diligências no local, os policiais civis já haviam apreendido porções de crack e cocaína, o que reforçou as suspeitas e deu base às ordens de prisão. Foto Divulgação
APÓS INVESTIGAÇÃO Há 5 dias

Idosa de 61 anos é presa por esquema de tráfico de drogas em Arapoti

Casal foi detido no bairro Jardim Ceres após investigações da Polícia Civil apontarem uso da residência como ponto de venda de entorpecentes.

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados