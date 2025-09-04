Polícia apreende adolescente por tráfico em Sengés e divulga lista de foragidos ligados ao crime

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Civil de Sengés, nos Campos Gerais, apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ação, a corporação também divulgou uma lista com fotos de outros sete integrantes da mesma organização criminosa ligada ao tráfico na cidade, que estão foragidos.

De acordo com as investigações, o jovem apreendido atuava em pontos de venda de entorpecentes, as famosas “biqueiras”. As vendas aconteciam em um ponto no bairro Grêmio, onde o adolescente passava grande parte do tempo praticando a atividade criminosa.

Contudo, após diversas diligências e procedimentos das investigações, o adolescente foi apreendido por estar envolvido no esquema. Com essa apreensão, a Delegacia de Polícia Civil de Sengés chegou a 30 prisões por tráfico de drogas e crimes conexos neste ano.

“Temos atuado com firmeza para sufocar as organizações criminosas que insistem em explorar o tráfico de drogas em nosso município. Cada prisão representa um passo importante na restauração da ordem e na proteção da nossa juventude, que é frequentemente aliciada por esses grupos”, destacou o delegado titular de Sengés, Dr. Isaías Fernandes Machado.

Além da apreensão do adolescente, a Polícia Civil divulgou uma lista de foragidos suspeitos de integrarem a mesma organização criminosa, todos com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Entre os procurados estão Helivelton Alves dos Santos, Alessandro dos Santos Pereira, Alessandra Rosa Alves, Alisson Alex dos Santos Pereira, Gabriel Miranda Pereira Alcunha, mais conhecido como Glock, Jaqueline Pedroso Moraes e Michel Wiliian Jorge da Silva, mais conhecido como Michelzinho ou Gibi.

A Polícia Civil de Sengés solicita a colaboração da população com informações que possam levar à localização e prisão desses indivíduos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais 181 – Disque Denúncia – ou através do WhatsApp do Setor de Investigação, (43) 99619-0907.