14°C 29°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Polícia apreende adolescente por tráfico em Sengés e divulga lista de foragidos ligados ao crime

Criminosos são procurados por tráfico de drogas e associação criminosa no município; lista conta com seis nomes

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
04/09/2025 às 11h12 Atualizada em 04/09/2025 às 11h15
Polícia apreende adolescente por tráfico em Sengés e divulga lista de foragidos ligados ao crime
Lista de foragidos conta com seis nomes. Foto: PCPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Civil de Sengés, nos Campos Gerais, apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ação, a corporação também divulgou uma lista com fotos de outros sete integrantes da mesma organização criminosa ligada ao tráfico na cidade, que estão foragidos.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as investigações, o jovem apreendido atuava em pontos de venda de entorpecentes, as famosas “biqueiras”. As vendas aconteciam em um ponto no bairro Grêmio, onde o adolescente passava grande parte do tempo praticando a atividade criminosa.

Contudo, após diversas diligências e procedimentos das investigações, o adolescente foi apreendido por estar envolvido no esquema. Com essa apreensão, a Delegacia de Polícia Civil de Sengés chegou a 30 prisões por tráfico de drogas e crimes conexos neste ano.

“Temos atuado com firmeza para sufocar as organizações criminosas que insistem em explorar o tráfico de drogas em nosso município. Cada prisão representa um passo importante na restauração da ordem e na proteção da nossa juventude, que é frequentemente aliciada por esses grupos”, destacou o delegado titular de Sengés, Dr. Isaías Fernandes Machado.

Além da apreensão do adolescente, a Polícia Civil divulgou uma lista de foragidos suspeitos de integrarem a mesma organização criminosa, todos com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Entre os procurados estão Helivelton Alves dos Santos, Alessandro dos Santos Pereira, Alessandra Rosa Alves, Alisson Alex dos Santos Pereira, Gabriel Miranda Pereira Alcunha, mais conhecido como Glock, Jaqueline Pedroso Moraes e Michel Wiliian Jorge da Silva, mais conhecido como Michelzinho ou Gibi.

A Polícia Civil de Sengés solicita a colaboração da população com informações que possam levar à localização e prisão desses indivíduos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais 181 – Disque Denúncia – ou através do WhatsApp do Setor de Investigação, (43) 99619-0907.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Município foi o único do Paraná selecionado para participar do projeto. Foto: Divulgação
SAÚDE Há 3 dias

Sengés conquista destaque nacional em saúde e vai representar o Paraná em projeto do Ministério da Saúde

Cidade foi selecionada para participar do projeto de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde, voltado ao cuidado de dores crônicas e saúde mental

 Foto: Fábio Dias/EPR
OPERAÇÃO POLICIAL Há 3 dias

Suspeitos de traficar drogas na região são presos em Coronel Macedo

Operação entre a PCPR e PMSP resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas com o tráfico em Sengés, nos Campos Gerais; um suspeito ainda está foragido

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
SENGÉS Há 1 semana

Polícia Civil apreende jovem condenado por participação em homicídios e tribunal do crime

Policiais cumpriram o mandado de internação contra o jovem que completou 18 anos e era adolescente na época dos crimes

 Imagem Ilustrativa. Foto: Gilson Abreu/AEN
SALVANDO VIDAS Há 1 semana

Sengés mobiliza ação para salvar vidas com doação de sangue

Prefeitura vai realizar a Campanha de Doação de Sangue nos dias 5 e 6 de setembro, no Pronto Atendimento; veja como participar

 Foto: Imagem Ilustrativa
ESPORTES Há 1 semana

Sengés abre novas vagas para aulas gratuitas de voleibol

Vagas estão disponíveis para nascidos entre 2008 e 2014; aulas serão todas as segundas, quartas e sextas-feiras

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados