Estado investe em parceria para fortalecer inglês de alunos da rede estadual

Acordo entre as secretarias da Educação e da Inovação e Inteligência Artificial cria política pública voltada para o treinamento e capacitação dos estudantes com foco no mercado de trabalho

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
04/09/2025 às 09h15
Acordo foi feito pelos secretários da Educação, Roni Miranda, e da Inovação, Alex Canizani. Foto: Lucas Fermin/SEED-PR

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Estado, por meio dos secretários da Educação, Roni Miranda, e da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, assinou nesta quarta-feira (3) um Termo de Intenções para a implementação do programa Paraná Global. Trata-se de uma política pública do Governo voltada para o treinamento e capacitação de alunos da rede estadual na língua inglesa, com foco em mercados de trabalho de alta qualificação, especialmente nas áreas de tecnologia, inovação, ciência de dados, economia digital e internacionalização produtiva.

“O domínio do inglês é um diferencial decisivo para a busca por empregos e oportunidades em grandes empresas. Este é mais um grande passo do nosso Governo, que já tem programas de atração dessas empresas para o nosso Estado e agora alia os conhecimentos dos nossos alunos em robótica, programação e da própria plataforma do Inglês Paraná a mais esse aprendizado, alavancando o potencial deles nessa área”, disse Miranda.

A proposta visa não apenas melhorar a proficiência em inglês dos jovens, mas também prepará-los para atuar em um mercado de trabalho cada vez mais conectado e globalizado, e o programa deverá integrar a formação linguística à técnica, mapeando regiões com potencial de desenvolvimento econômico e tecnológico.

“Com o programa, vamos poder avaliar onde estão os nossos alunos, os nossos talentos por meio de mais essa política pública para fortalecer o ensino do inglês e a nossa educação, que já é a melhor do Brasil”, afirmou Alex Canziani.

Na primeira fase, que deve acontecer ainda este ano, será feito um diagnóstico com alunos da rede estadual das 2ªs séries do Ensino Médio regular e de cursos técnicos para uma avaliação do nível de inglês dos estudantes de forma territorializada, utilizando metodologias criadas pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial.

“Vamos precisar entender o nível de inglês deste grupo, num primeiro momento, para que possamos aplicar os testes e as capacitações dentro disso. Daí, para 2026, ampliaremos para as 3ªs séries”,  explica José Eduardo Padilha, diretor de Relações Institucionais e Capacitação da Secretaria Estadual da Inovação e Inteligência Artificial.

O programa será estruturado em cursos e certificações alinhados ao perfil de cada estudante e às vocações econômicas de suas regiões. A formação será prática, com foco no inglês aplicado ao ambiente de trabalho, na comunicação corporativa e na leitura técnica. Além disso, o Paraná Global será integrado a programas já existentes, como Talento Tech, Ganhando o Mundo, Inglês Paraná e outros, otimizando recursos e ampliando o alcance das ações. 

As certificações oferecidas terão reconhecimento internacional, validando diferentes níveis de proficiência e garantindo maior aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no mercado de trabalho global.

Outro diferencial do programa está na parceria colaborativa entre a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria Estadual de Inovação e Inteligência Artificial, universidades, empresas privadas e organismos internacionais, promovendo uma coordenação intersetorial focada em resultados sustentáveis.

