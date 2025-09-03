Prefeitura de Arapoti entrega trator agrícola e novos equipamentos para Associação dos Produtores Rurais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Esta quarta-feira (03) foi marcada por um investimento significativo da prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, em prol dos produtores rurais do município. O município entregou um trator agrícola e novos equipamentos para a Associação dos Produtores Rurais do Bairro Roncador, um investimento que ultrapassa os R$ 210 mil, e promete melhorar as condições do trabalho agrícola na cidade.

De acordo com informações divulgadas oficialmente pela prefeitura, além do trator agrícola, foram entregues uma grade aradora pesada, plaina traseira, distribuidor de sementes e também uma carreta agrícola basculante, ferramentas que vão impulsionar o trabalho dos produtores, auxiliando na qualidade e agilidade do serviço.

A entrega do veículo e dos equipamentos foi realizada pelo prefeito Irani José Barros, junto do secretário de Agricultura, Flávio Pontes. Durante a entrega, o prefeito destacou a importância deste novo investimento para o setor, afirmando ser uma medida que transformará o trabalho na cidade.

“Esse investimento permite que o homem do campo tenha mais condições de plantar e possa se manter na zona rural”, destacou Irani. O prefeito também afirmou que, devido ao fato de o veículo ser entregue à Associação, todos os produtores da cidade terão acesso a estes recursos, levando assim, acessibilidade aos pequenos produtores.

“Com o uso comunitário, a cessão do trator e equipamentos possibilita que todos tenham acesso a estes recursos, que muitas vezes não estão ao alcance do pequeno produtor”, explicou o prefeito.

Para que este uso comunitário fosse possível, o presidente da Associação, Valdeci dos Santos Mesquita, ao lado de moradores e produtores rurais da cidade, assinou o termo de cessão, tanto do veículo quanto dos equipamentos.

Segundo informações oficiais da prefeitura, foram investidos R$ 217.600 para a aquisição de todos os equipamentos. Ainda segundo a prefeitura, a emenda foi destinada através de uma parceria parlamentar, pelo deputado federal Toninho Wandscheer.

Além deste investimento, Arapoti segue em uma onda de aquisições nesta semana. Na segunda-feira (01), a cidade recebeu um caminhão basculante, com investimento de R$ 559.850, custeado pelo PAM Paraná.

Ainda na noite da segunda-feira, o prefeito Irani Barros participou de um evento do Governo do Estado na cidade de Ponta Grossa, onde foram anunciados R$ 17,6 milhões de investimentos para infraestrutura da cidade. Com estes investimentos, a prefeitura segue em busca da melhor qualidade de vida e serviços prestados para os moradores.