Dono de PitBull que atacou cachorros em Wenceslau Braz conta outra versão da história em entrevista com a Folha

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Moradores de Wenceslau Braz foram dominados pelo medo e apreensão nos últimos dias. Um PitBull atacou e matou cachorros em um dos bairros da cidade, trazendo à tona um medo antigo na cidade, onde moradores vivenciaram a morte de um homem atacado por dois cães da mesma raça. No entanto, o tutor deste animal que realizou os novos ataques, procurou a Folha após a denúncia chamar a atenção dos moradores, e afirmou que o cão é dócil, e atacou o outro apenas para se defender.

A denúncia foi feita à Folha nesta terça-feira (02), por uma moradora que preferiu não ser identificada. Segundo ela, o cão matou dois cachorros na Vila Verde. Em cerca de 30 dias, o PitBull atacou três cachorros, sendo que dois acabaram morrendo. O último ataque aconteceu na noite deste domingo (31), e foi filmado por moradores.

De acordo com as denuncias apresentadas pela moradora, o tutor do animal aparentava não se importar com a situação, e deixava os portões abertos, mesmo sabendo dos ataques. Em entrevista, a mulher contou que o caso estava preocupando os vizinhos, que temem por sua segurança e das crianças que moram no bairro.

OUTRO LADO DA HISTÓRIA

Após a denúncia se espalhar e dividir opiniões nas redes sociais, o tutor do cão, que preferiu não ser identificado, procurou a Folha para esclarecer o seu lado da história. Em conversa com a reportagem, ele contou que o cão é dócil, brinca com seus filhos e atacou o outro apenas como defesa.

Segundo o que contou o tutor, o caso deste domingo foi fruto de uma “rixa” antiga. “Esse cachorro vem na frente da minha casa e fica latindo para o meu, que fica na área. Sempre acontece isso, mas no domingo, ele acabou saindo para a rua, e esse cachorro começou a latir para ele, como se fosse ataca-lo, por isso ele foi pra cima, e acabou machucando o cachorro”, contou.

Ainda em conversa com a reportagem, o dono do cachorro contou sobre o caso que terminou em morte. “O cachorro que morreu era do meu vizinho. Ele pulou o muro e veio para dentro do meu quintal, por isso meu cachorro foi para cima dele e acabou matando-o”, disse.

Ele ainda destacou que nunca houve casos envolvendo pessoas, apenas ataques contra outros cachorros. De acordo com ele, o animal é dócil, e brinca com seus filhos. “Tenho um filho de dois anos, uma de oito e outro de nove anos. Os três brincam com ele no quintal. Ele é muito dócil”, enfatizou.

O homem ainda contou que no vídeo publicado do último ataque, a criança que aparece tentando separar o cachorro da briga, é seu filho mais velho. É possível ver no vídeo que quando o menino aparece, o PitBull solta o cachorro e vai para a casa.

Em um vídeo enviado por ele, é possível ver o cachorro em um momento de fofura brincando com as crianças e sua esposa.

Contudo, a situação ainda segue gerando polêmicas sobre a segurança com esses animais, se são ou não próprios para deixar solto nos quintais, além de reviver os momentos trágicos vividos na cidade tempos atrás.