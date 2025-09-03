Prefeitura de Jaguariaíva anuncia medidas para reduzir impactos de demissões na BrasPine

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva divulgou nesta quarta-feira (3) um conjunto de medidas para amenizar os efeitos sociais provocados pelo desligamento de centenas de trabalhadores de uma das maiores indústrias do município, a BrasPine. A demissão em massa ocorreu em consequência das altas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos sobre produtos de madeira plantada.

Entre as ações imediatas, a administração municipal informou que, até dezembro, disponibilizará a estrutura do Departamento de Ensino Profissionalizante para a realização de qualificações obrigatórias aos trabalhadores que tiverem contratos suspensos temporariamente (layoff), conforme prevê a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No próximo dia 13 de setembro, será realizado um Feirão de Empregos da Agência do Trabalhador, com a oferta de 200 vagas em uma empresa recém-instalada no ramo atacadista da cidade.

Como medida de contenção de despesas, a Prefeitura também confirmou o cancelamento do grande evento comemorativo aos 202 anos de Jaguariaíva, a Expo Jaguar. O município ressaltou que a celebração será mantida em formato mais modesto, sem comprometer os serviços públicos.

Para estimular a geração de emprego e renda, a gestão municipal destacou ações em andamento, como a adesão ao Programa Cidade Empreendedora, o planejamento para construção de barracões industriais destinados a novas empresas e a otimização dos processos de obras públicas, possibilitando maior absorção de mão de obra local.

Em articulação com a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) e a Associação dos Municípios do Paraná (AMP), a Prefeitura informou ainda que segue em diálogo com o Governo Federal, apresentando reivindicações para reduzir os impactos da política tarifária norte-americana sobre as empresas da região.

Segundo a nota, o compromisso da administração é trabalhar com “responsabilidade, união e dedicação para superar os desafios e construir um futuro de mais oportunidades para todos”.

