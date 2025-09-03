14°C 28°C
BrasPine de Jaguariaíva demite mais de 200 funcionários devido a tarifas dos Estados Unidos

Anuncio foi realizado pela empresa semanas após dar férias coletivas para 700 colaboradores; mercado Norte Americano é o principal destino de sua produção

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
03/09/2025 às 12h45
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - Cerca de 200 trabalhadores ligados a empresa BrasPine de Jaguariaíva, nos Campos Gerais, foram demitidos na manhã desta quarta-feira (03). A medida pegou os funcionários de surpresa e a empresa atribui a decisão as tarifas importas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A reportagem da Folha entrou em contato com a assessoria de comunicação da BrasPine e foi informada que a empresa irá emitir uma nota sobre os desligamentos, mas até o fechamento desta matéria, a nota não havia sido publicada. Conforme as informações apuradas pela reportagem, trabalhadores relataram que foram informados sobre os desligamentos ao chegarem na empresa na manhã desta quarta-feira. Ao todo, a medida deve impactar cerca de 200 funcionários.

A empresa atua no ramo de madeiras, setor que foi duramente afetado pelas novas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos produzidos ou fabricados no Brasil. No mês de julho, a BrasPine já havia anunciado férias coletivas para cerca de 1,5 mil funcionários nas unidades de Telêmaco Borba e Jaguariaíva.

A Folha aguarda o pronunciamento da empresa e mais informações podem ser divulgadas a qualquer momento.

