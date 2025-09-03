Nova pesquisa mostra vitória de Ratinho Junior sobre Lula e Bolsonaro em 2026

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

O governador Ratinho Junior volta a aparecer como favorito em cenários eleitorais presidenciais para 2026 no Estado, de acordo com sondagem da Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (3). Ela foi feita em Curitiba e Região Metropolitana e avalia a preferência da população para as próximas eleições majoritárias.

No primeiro cenário, ele aparece com 35,3% dos votos e na sequência aparecem Jair Bolsonaro (28,4%), Lula (20,4%) e Ciro Gomes (4,3%). Sem Jair Bolsonaro, Ratinho Junior alcança 44,5%, contra 21% de Lula, 16,1% de Michelle Bolsonaro e 4,9% de Ciro Gomes.

Em outro quadro, com Tarcísio de Freitas, Ratinho Junior vai a 48,7%, contra 20,7% de Lula, 12,3% do governador de São Paulo e 4,6% de Ciro Gomes.

A Paraná Pesquisa também aponta que 62,4% desaprovam a gestão do PT no governo federal e 34,3% aprovam. Entre os homens a desaprovação vai a 65,6%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 de agosto e 01 de setembro em 29 cidades da RMC. Foram ouvidos 1.005 eleitores, com um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,2 pontos percentuais para os resultados gerais.