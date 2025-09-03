14°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Governo investe mais de R$ 35 milhões para fortalecer agricultura, indústria e infraestrutura de municípios da região

Emenda faz parte de um pacote que beneficia todos os municípios dos Campos Gerais, incluindo Sengés, Arapoti e Jaguariaíva

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
03/09/2025 às 09h33
Governo investe mais de R$ 35 milhões para fortalecer agricultura, indústria e infraestrutura de municípios da região
Investimentos em Sengés, Arapoti e Jaguariaíva somam mais de R$ 35 milhões. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na noite da última segunda-feira (01), o Governo do Estado anunciou novos recursos para os municípios dos Campos Gerais. Ao todo, as cidades da região foram contempladas com mais de R$ 580 milhões, que serão destinados a áreas como agricultura, indústria e infraestrutura. Deste valor, mais de R$ 35 milhões foram destinados às cidades de Sengés, Arapoti e Jaguariaíva, que celebram o investimento.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Destes municípios, a cidade de Arapoti recebeu o maior valor, sendo contemplada com R$ 17,6 milhões. Segundo o que explicou o prefeito Irani José Barros, o investimento será aplicado na infraestrutura do município, um setor que, para ele, é crucial para manter o desenvolvimento econômico da cidade.

Arapoti foi contemplada com R$ 17,6 milhões. Foto: Divulgação

 

“Os recursos serão aplicados na infraestrutura, setor crucial para impulsionar o desenvolvimento econômico e social, atrai mais investimentos e gera empregos”, disse o prefeito. Celebrando a conquista, Irani também destacou que o valor é uma promessa para melhorar a qualidade de vida da população, auxiliando na redução da desigualdade social.

A cidade de Sengés também recebeu um valor significativo da pasta. Segundo a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), o município foi contemplado com R$ 13,6 milhões. O prefeito Gerson Nunes celebrou a conquista, afirmando ser um reforço importante para a qualidade de vida dos moradores.

“São projetos importantes que vão refletir diretamente na qualidade de vida da nossa população. Agradeço ao Governo do Estado e a todas as lideranças que contribuíram para este momento”, afirmou.

Já a cidade de Jaguariaíva foi contemplada com um valor menor, em relação às outras cidades, mas também recebeu um investimento que promete mudanças significativas. A cidade foi contemplada com R$ 4,7 milhões que, segundo o prefeito Juca Sloboda, viabilizarão a aquisição de uma usina de asfalto móvel. “Isso vai permitir realizar obras de pavimentação e manutenção com mais agilidade, qualidade e economia”, explicou.

Juca também afirmou que a economia do município também será impactada positivamente com isso, e a qualidade do serviço será a melhor possível. “A usina permitirá realizar obras com mais agilidade, qualidade e economia, já que todo o trabalho será executado com pessoal próprio”, destacou.

No total, o Estado anunciou mais de R$ 580 milhões em obras e ações já garantidas para a região, sendo R$ 481 milhões destinados a recape e pavimentações urbanas e R$ 107 milhões para estradas rurais e aquisição de maquinários agrícolas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Edição Folha Extra
CANDIDATO FAVORITO Há 1 hora

Nova pesquisa mostra vitória de Ratinho Junior sobre Lula e Bolsonaro em 2026

Governador volta a aparecer como favorito no cenário eleitoral, com 35,3% dos votos

 Asfaltômetro foi lançado nesta terça-feira (02) pelo governador Ratinho Junior, o vice Darci Piana e pelo secretário Guto Silva. Foto: Foto: Jonathan Campos/AEN
TRANSPARÊNCIA Há 3 horas

Governo cria site para população acompanhar obras do Asfalto Novo, Vida Nova

Ferramenta conta com um mapa interativo que mostra o andamento das obras no Estado, além de mostrar a quilometragem de ruas pavimentadas e o valor investido

 Parceria estratégica foi anunciada nesta segunda-feira (01). Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
DE OLHO NO FUTURO Há 1 dia

Governo do Paraná anuncia parceria inédita com BlackRock em busca de investimentos internacionais

Parceria com a maior gestora de fundo de investimentos do mundo promete alavancar o crescimento do Estado a longo prazo

 Agronegócio é um dos pilares da economia estadual. Foto: José Fernando Ogura
ECONOMIA Há 1 dia

Paraná é o estado com o maior crescimento econômico do Brasil em 2025

Desempenho estadual de 6,1% é praticamente o dobro do Brasil no mesmo período, cuja variação foi de apenas 3,2%

 Governo envia à Assembleia projeto de lei para tornar IPVA do Paraná o mais barato do Brasil. Foto: Jonathan Campos/AEN
PARANÁ Há 2 dias

Governo envia projeto à Assembleia para reduzir alíquota do IPVA para menor do Brasil

Projeto de lei prevê alíquota de 1,9% do valor venal dos veículos, a menor do país, beneficiando 3,4 milhões de proprietários a partir de 2026

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados