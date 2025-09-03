Governo investe mais de R$ 35 milhões para fortalecer agricultura, indústria e infraestrutura de municípios da região

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Na noite da última segunda-feira (01), o Governo do Estado anunciou novos recursos para os municípios dos Campos Gerais. Ao todo, as cidades da região foram contempladas com mais de R$ 580 milhões, que serão destinados a áreas como agricultura, indústria e infraestrutura. Deste valor, mais de R$ 35 milhões foram destinados às cidades de Sengés, Arapoti e Jaguariaíva, que celebram o investimento.

Destes municípios, a cidade de Arapoti recebeu o maior valor, sendo contemplada com R$ 17,6 milhões. Segundo o que explicou o prefeito Irani José Barros, o investimento será aplicado na infraestrutura do município, um setor que, para ele, é crucial para manter o desenvolvimento econômico da cidade.

Arapoti foi contemplada com R$ 17,6 milhões. Foto: Divulgação

“Os recursos serão aplicados na infraestrutura, setor crucial para impulsionar o desenvolvimento econômico e social, atrai mais investimentos e gera empregos”, disse o prefeito. Celebrando a conquista, Irani também destacou que o valor é uma promessa para melhorar a qualidade de vida da população, auxiliando na redução da desigualdade social.

A cidade de Sengés também recebeu um valor significativo da pasta. Segundo a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), o município foi contemplado com R$ 13,6 milhões. O prefeito Gerson Nunes celebrou a conquista, afirmando ser um reforço importante para a qualidade de vida dos moradores.

“São projetos importantes que vão refletir diretamente na qualidade de vida da nossa população. Agradeço ao Governo do Estado e a todas as lideranças que contribuíram para este momento”, afirmou.

Já a cidade de Jaguariaíva foi contemplada com um valor menor, em relação às outras cidades, mas também recebeu um investimento que promete mudanças significativas. A cidade foi contemplada com R$ 4,7 milhões que, segundo o prefeito Juca Sloboda, viabilizarão a aquisição de uma usina de asfalto móvel. “Isso vai permitir realizar obras de pavimentação e manutenção com mais agilidade, qualidade e economia”, explicou.

Juca também afirmou que a economia do município também será impactada positivamente com isso, e a qualidade do serviço será a melhor possível. “A usina permitirá realizar obras com mais agilidade, qualidade e economia, já que todo o trabalho será executado com pessoal próprio”, destacou.

No total, o Estado anunciou mais de R$ 580 milhões em obras e ações já garantidas para a região, sendo R$ 481 milhões destinados a recape e pavimentações urbanas e R$ 107 milhões para estradas rurais e aquisição de maquinários agrícolas.