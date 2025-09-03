Governo cria site para população acompanhar obras do Asfalto Novo, Vida Nova

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A população vai poder acompanhar em tempo real as obras do Asfalto Novo, Vida Nova. O governador Carlos Massa Ratinho Junior, o vice-governador Darci Piana e o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, lançaram nesta terça-feira (2) o Asfaltômetro, ferramenta que permite acessar os dados do maior programa de urbanização da América do Sul, que está levando asfalto, galerias pluviais, calçadas e iluminação de LED aos municípios paranaenses.

Pelo site https://www.parana.pr.gov.br/lp/asfaltonovo é possível conferir a quilometragem de ruas que já foram pavimentadas e o valor investido nessas obras. Até o momento, o painel mostra que já são 362,77 quilômetros de ruas asfaltadas, com R$ 870,6 milhões já aplicados.

“O Asfalto Novo, Vida Nova é o maior programa de urbanização da América do Sul, que está levando asfalto para dentro das cidades, para beneficiar aquelas pessoas que moram em uma rua de terra, com lama e poeira”, salientou o governador. “E agora a população tem uma ferramenta para acompanhar online quantos quilômetros estão sendo feitos, quanto está sendo gasto e quais as cidades já fecharam 100% da sua pavimentação urbana”.

A ferramenta também conta com um mapa interativo com o andamento das obras no Estado e o público pode, ainda, clicar em seu município para obter informações sobre as obras no local. Além do portal, totens físicos – semelhantes ao do programa Nota Paraná – devem ser instalados em frente à Secretaria de Estado das Cidades, no Ahú, e no Centro de Curitiba.

“Este é um mecanismo de transparência para o cidadão poder acompanhar a evolução deste programa, que é inovador”, afirmou Guto Silva. “Sempre se fala muito do impostômetro, que mostra os tributos pagos pelos cidadãos, mas no Paraná criamos o Asfaltômetro, para detalhar o que é devolvido à população em forma de obras e melhorias que transformam a vida de muita gente”.

PROGRAMA

Iniciado em 2019, o programa prevê investir cerca de R$ 5,4 bilhões, com a entrega de 1,7 mil quilômetros de ruas asfaltadas – o equivalente a 553 pontes de Guaratuba. Lançado em fases, contemplando inicialmente os municípios de menor porte, o Asfalto Novo, Vida Nova já chegou aos municípios com mais de 100 mil habitantes.

“Autorizamos agora o circuito das grandes cidades, para poder asfaltar aquele bairro que está afastado, uma região de periferia”, explicou o secretário. “Isso também é justiça social. A cidade tem que ficar inteiramente organizada, não adianta ter o centro bonito e o bairro afastado ficar abandonado. Então, por determinação do governador, estamos asfaltando 100% das cidades do Paraná”

Atualmente, existem projetos em andamento em 375 municípios, com novos trechos que resultarão em R$ 4 bilhões em investimentos. Além disso, 16 cidades já estão com 100% das ruas na área urbana totalmente pavimentadas. São mais de 3,5 mil ruas já asfaltadas em todo o Paraná.