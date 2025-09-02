14°C 28°C
Novos ataques de PitBulls espalham medo e revivem trauma em Wenceslau Braz; veja o vídeo

Denúncia enviada à Folha revela novos ataques que já terminaram com mortes no último mês e pais temem pela segurança das crianças

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2025 às 15h29 Atualizada em 02/09/2025 às 15h34
Ataques resultaram na morte de dois cachorros, e pais temem segurança dos filhos. Foto: Divulgação
Ataques resultaram na morte de dois cachorros, e pais temem segurança dos filhos. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Moradores de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, voltam a viver momentos de medo e desespero. Dois PitBulls estão realizando diversos ataques em um dos bairros da cidade, e já mataram dois cachorros, deixando pais e moradores amedrontados. O caso traz ainda mais preocupação devido ao fato de crianças pequenas morarem perto da residência onde o cachorro vive.

A situação foi denunciada à Folha por uma moradora da Vila Verde, onde os ataques aconteceram. Segundo a mulher, que preferiu não ser identificada, os ataques começaram no mês passado, quando os animais atacaram um outro cachorro na rua, e o matou. Este não foi o único caso. Pouco tempo depois do primeiro ataque, os cachorros mataram mais um cachorro no mesmo bairro.

ATAQUES RECENTES

O último ataque, segundo o que contou a denunciante à reportagem, aconteceu na noite do último domingo (31), por volta das 19h30, poucos dias depois dos outros ataques. A Folha recebeu imagens exclusivas deste ataque, que mostram imagens preocupantes.

O ataque aconteceu novamente em via pública, especificamente na Rua Jacarandá, e em determinado momento, uma criança se aproxima dos cachorros – que ainda estão brigando – e tenta separá-los, uma situação que, felizmente, não terminou em tragédia, mas que apresentou um risco imenso para o pequeno.

Outros moradores também tentam separar os cachorros utilizando pedaços de madeira, mas a resistência do animal faz com que ele continue mordendo o outro.

PREOCUPAÇÃO DOS PAIS

Além da preocupação dos que assistiram o vídeo depois do acontecido, pais que moram no bairro estão amedrontados, preocupados com a possibilidade de estes ataques passarem a ser contra seus filhos.

“Os vizinhos têm medo de que o mesmo cachorro ataque as crianças, ou até mesmo nós, quando passamos na frente da casa. Temos medo de que aconteça o que aconteceu no ano passado”, disse a mulher.

Um outro morador, avô de uma menina de dois anos que mora na mesma rua onde os ataques foram registrados, também contou sua preocupação à Folha. “Esses cachorros não podem ficar soltos. Tenho uma neta de dois anos que mora lá. Fico preocupado com ela”, disse.

NEGLIGÊNCIA

Segundo o que contou a denunciante durante a entrevista com a reportagem, o tutor dos animais não parece dar importância aos ataques, que acontecem pelo fato de que ele deixa os portões abertos. “Ele sempre larga o portão aberto, mesmo sabendo que os cães atacam”, contou a moradora.

Além de relatar sobre a falta de cuidado do tutor, mesmo sabendo da situação, a moradora ainda contou sobre a atitude do tutor ao saber do primeiro ataque que matou outro cachorro no bairro. “Eu não estava em casa nesse dia, mas os vizinhos me contaram que ele apenas pegou o cachorro morto, colocou no carro e disse que ‘agora é só jogar no mato’”, contou.

ATAQUES REACENDEM MEDO NA POPULAÇÃO

Assim como afirmou a moradora, a preocupação dos moradores do bairro é que estes ataques passem a ser contra as pessoas, reacendendo o medo de um caso que, infelizmente, culminou no óbito de um homem.

No ano passado, outros ataques foram registrados na cidade. Um dos que mais chocaram a cidade aconteceu cerca de nove meses atrás, quando um casal de idosos caminhava pela rua e foi atacado por dois cães da mesma raça. Um jovem que estava no local tentou ajudar os idosos, mas também acabou ferido.

Já no final do ano, estes mesmos cães atacaram o pai de sua tutora. O ataque foi brutal. Em primeiro momento, a vítima foi socorrida e transferida com urgência para Londrina, onde teve seus braços amputados. Quatro dias depois, ele não resistiu e veio a óbito.

Na região, casos semelhantes foram registrados em cidades como em São José da Boa Vista, onde um idoso e dois irmãos foram atacados pelos animais, em ocasiões diferentes.

