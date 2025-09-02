Oficinas de capacitação e convivência fortalecem geração de renda em Jaguariaíva

Redação - Folha Extra

JAGUARIAÍVA - A Prefeitura de Jaguariaíva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família (SEDESMF), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), tem promovido oficinas voltadas ao fortalecimento da autoestima, da convivência comunitária e da geração de renda. As iniciativas contemplam atividades de capacitação em diferentes áreas, como manicure, corte e escova de cabelo feminino e bordado em chinelos, reunindo moradoras de comunidades urbanas e rurais do município.

As oficinas de Manicure e de Básico de Corte Feminino e Escova estão em andamento na sede da secretaria, com a participação prioritária de usuárias atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Pedrinha e Primavera. As aulas oferecem às participantes a oportunidade de desenvolver novas habilidades, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e contribuindo para a valorização pessoal.

Entre os dias 25 e 28 deste mês, foi realizada também a oficina de chinelos bordados, resultado de um pedido das moradoras das comunidades dos Lanças, Barreto e Cerradinho, feito no início do ano durante o planejamento das ações da secretaria. A atividade foi organizada em parceria com o Senac e reuniu mulheres interessadas em aprender técnicas manuais que podem ser aplicadas tanto para uso próprio quanto para a geração de renda.

O curso contou com a participação de 15 mulheres e teve como ponto de encontro a antiga escola rural dos Lanças de Cima, espaço que serviu como ambiente de integração comunitária. Durante os encontros, as participantes puderam compartilhar experiências, estreitar laços e fortalecer a convivência local, ao mesmo tempo em que aprendiam uma atividade prática com potencial de retorno financeiro.

As ações integram o conjunto de políticas públicas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Família de Jaguariaíva, que busca atender demandas específicas de diferentes comunidades do município. A parceria com o Senac tem permitido ampliar a oferta de cursos de qualificação em áreas de interesse da população, aproximando oportunidades de aprendizado e incentivando o protagonismo feminino em diversos setores.