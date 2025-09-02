Arapoti participa do 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais em Ponta Grossa

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti esteve presente no 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais, realizado entre os dias 28 e 30 de agosto em Ponta Grossa. Organizado pela Associação de Desenvolvimento Turístico dos Campos Gerais (Adetur), o evento é considerado o maior da região no setor, reunindo expositores, palestras, experiências turísticas e uma ampla programação gastronômica e cultural.

A representação de Arapoti ficou a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico, que levou ao público materiais de divulgação, vídeos institucionais e produtos que destacam a identidade local. Entre os itens apresentados estiveram queijos, mel, geleias artesanais e hidromel, produtos que já se consolidaram como marca registrada do município em feiras regionais e estaduais.

Na Arena Cultural, Arapoti destacou a diversidade de sua herança com a exposição do artesanato da Família Xavier Quilombola, o acervo do Museu Imigrante Holandês e a apresentação do Grupo Ser Arteiro. As atrações reforçaram o valor cultural do município e atraíram a atenção dos visitantes.

A Arena Gastronômica também recebeu a participação de produtores locais. O Queijo Gouda da Queijaria Cornélia, premiado nacionalmente, foi um dos destaques, ao lado de releituras de receitas típicas holandesas apresentadas pelo Café Colonial Oma Emília. O mel, reconhecido como símbolo do município e responsável pelo título de Capital Estadual do Mel, teve presença marcante com a participação de apicultores parceiros como Apiário Scheuer, Apis Nobre, Os Piá do Mel, Campos Floridos e AAPICAF.

Outro ponto importante para o município foi o lançamento do Guia Turístico Campos Gerais, publicação que reúne os principais atrativos e experiências da região. Arapoti aparece em destaque logo nas primeiras páginas do material, que estará disponível em breve em todos os municípios parceiros. A iniciativa busca ampliar a visibilidade do turismo regional e consolidar os Campos Gerais como destino no cenário nacional.

O 5º Salão de Turismo dos Campos Gerais também contou com a presença de mais de 30 jornalistas de diferentes estados do Brasil. Durante o evento, eles visitaram o estande de Arapoti, conheceram produtos locais e registraram as experiências que compõem o patrimônio cultural e gastronômico do município.