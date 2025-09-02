Mistério à Beira do Rio: Pescador encontra crânios e velas na beira do rio

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um caso macabro ganhou as redes sociais e chamou a atenção da polícia. Um pescador vivenciou momentos de tensão ao encontrar dois crânios humanos e velas próximas ao Rio Miringuava, em São José dos Pinhais.

O caso misterioso aconteceu na última segunda-feira (01), quando o pescador estava à beira do rio. Ao chegar no local, ele encontrou dois crânios humanos, sendo que um estava encoberto com um saco preto e o outro exposto, além das velas.

A descoberta chocante levanta a hipótese de um ritual religioso que pode ter envolvido o vilipêndio de cadáver — crime investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

De acordo com apuração do Balanço Geral, um dos crânios estava dentro de um saco preto, e o outro, exposto ao lado, em uma cena que sugere práticas de cunho esotérico ou religioso. Assustado, o pescador acionou imediatamente a polícia, que isolou a área.

Segundo o delegado Fábio Machado, não há indícios de homicídio, pois os restos mortais são muito antigos, com mais de seis meses de decomposição. A principal linha de investigação é a de que os crânios foram removidos ilegalmente de um cemitério e levados ao local para serem usados em um possível ritual.

Apurações do Portal Banda B apontam que os ossos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba para análise. A PCPR também investiga casos recentes de invasão a cemitérios na região para tentar localizar os responsáveis.

Enquanto o mistério não é solucionado, o caso desperta temor e curiosidade entre moradores da Região Metropolitana de Curitiba.