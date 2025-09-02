14°C 28°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Mistério à Beira do Rio: Pescador encontra crânios e velas na beira do rio

Caso macabro aconteceu em São José dos Pinhais nesta segunda-feira (01) e criou especulações sobre um ritual religioso ou práticas de cunho esotérico

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2025 às 13h59
Mistério à Beira do Rio: Pescador encontra crânios e velas na beira do rio
Foto: Reprodução/Timburi Ouvintes

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Um caso macabro ganhou as redes sociais e chamou a atenção da polícia. Um pescador vivenciou momentos de tensão ao encontrar dois crânios humanos e velas próximas ao Rio Miringuava, em São José dos Pinhais.

O caso misterioso aconteceu na última segunda-feira (01), quando o pescador estava à beira do rio. Ao chegar no local, ele encontrou dois crânios humanos, sendo que um estava encoberto com um saco preto e o outro exposto, além das velas.

A descoberta chocante levanta a hipótese de um ritual religioso que pode ter envolvido o vilipêndio de cadáver — crime investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

De acordo com apuração do Balanço Geral, um dos crânios estava dentro de um saco preto, e o outro, exposto ao lado, em uma cena que sugere práticas de cunho esotérico ou religioso. Assustado, o pescador acionou imediatamente a polícia, que isolou a área.

Segundo o delegado Fábio Machado, não há indícios de homicídio, pois os restos mortais são muito antigos, com mais de seis meses de decomposição. A principal linha de investigação é a de que os crânios foram removidos ilegalmente de um cemitério e levados ao local para serem usados em um possível ritual.

Apurações do Portal Banda B apontam que os ossos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba para análise. A PCPR também investiga casos recentes de invasão a cemitérios na região para tentar localizar os responsáveis.

Enquanto o mistério não é solucionado, o caso desperta temor e curiosidade entre moradores da Região Metropolitana de Curitiba.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital. — Foto: Divulgação/Carta Capital
LUTO NO JORNALISMO Há 14 horas

Morre Mino Carta, jornalista que enfrentou o poder e marcou a história da imprensa brasileira.

Diretor e fundador da revista Carta Capital faleceu nesta terça-feira (2) no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Segundo a revista, ele 'lutava contra problemas de saúde'

 Julgamento começa às 09h00 desta terça-feira (02). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
JUSTIÇA BRASILEIRA Há 16 horas

Julgamento de Bolsonaro por trama golpista começa nesta terça-feira

Primeira Turma do STF vai decidir se réus devem ser condenados ou absolvidos

 No dia em que o Jornal Nacional, da TV Globo, completa 56 anos, ele mesmo virou notícia: vai ter nome novo na bancada a partir de 3 de novembro. Foto: Reprodução/Internet
FIM DE UMA ERA Há 1 dia

Após 29 anos, Willian Bonner deixa o Jornal Nacional; veja quem será o substituto

'Não estou pronto para me aposentar, só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova', disse Bonner, que vai para o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg

 Foto: Reprodução/Instagram @hytalosantos
CURIOSIDADES Há 1 dia

Sem visitas e com restrições: saiba como está sendo a rotina de Hytalo Santos e o marido na prisão

Segundo a direção do presídio, o casal está em período de reconhecimento, etapa obrigatória antes de receber visitas

 Flávio Back morreu aos 52 anos, na manhã desta segunda-feira (25/8), no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação
LUTO Há 1 semana

Dublador Flávio Back, de “Chapolin” e “Game of Thrones”, morre aos 52 anos

Em entrevista ao “Desfoque Podcast”, em fevereiro deste ano, o ator revelou ter perdido a visão do olho esquerdo por conta da diabetes; ele estava internado no Hospital Casa de Portugal, com quadro de celulite bacteriana

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados