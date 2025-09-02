14°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Morre Mino Carta, jornalista que enfrentou o poder e marcou a história da imprensa brasileira.

Diretor e fundador da revista Carta Capital faleceu nesta terça-feira (2) no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Segundo a revista, ele 'lutava contra problemas de saúde'

Por: DAVI MARTINS Fonte: G1
02/09/2025 às 10h51
Morre Mino Carta, jornalista que enfrentou o poder e marcou a história da imprensa brasileira.
Jornalista Mino Carta, fundador da revista Carta Capital. — Foto: Divulgação/Carta Capital

O fundador e diretor de redação da revista Carta Capital, o jornalista Mino Carta, morreu nesta terça-feira (2) em São Paulo. Segundo a publicação, ele tinha 91 anos e "lutava contra os problemas de saúde, em idas-e-vindas do hospital".

Mino Carta faleceu no Hospital Sírio-Libanês, onde nas duas últimas semanas esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo amigos do jornalista disseram à GloboNews, o velório começará às 12h desta terça no Cemitério São Paulo, em Pinheiros, Zona Oeste da capital.

A morte de Mino Carta foi confirmada às 5h59 pela revista que ele criou. A Carta Capital informou no seu site oficial e em suas redes sociais que a trajetória de seu fundador se confunde com a história do jornalismo brasileiro.

Nascido em Gênova, na Itália, o jornalista criou e dirigiu algumas das revistas mais influentes do país, como Quatro Rodas, lançada em 1960, Veja (1968), Isto É (1976) e Carta Capital (1994).

Também esteve à frente do Jornal da Tarde, criado em 1966, considerado revolucionário pela linguagem e diagramação.

A publicação lembra que até mesmo o maior fracasso de Mino, o Jornal da República, de 1979, em meio à abertura política, é visto como marco da imprensa nacional. Ao longo da carreira, enfrentou embates com a ditadura militar, especialmente quando a Veja publicou denúncias de tortura, o que resultou em censura e pressões.

Em entrevistas recentes, Mino demonstrava desencanto com a política brasileira e criticava os impactos da tecnologia sobre o jornalismo, afirmando que a imprensa estava “escravizada pelas novas mídias”.

De acordo com a Carta Capital, o jornalista dizia que sua maior realização foi a própria revista que fundou em 1994, construída sobre três pilares: fidelidade aos fatos, espírito crítico e fiscalização do poder. A publicação completou 31 anos em 2025.

Além da carreira editorial, Mino se dedicou à literatura, com romances como Castelo de Âmbar (2000), A Sombra do Silêncio (2003) e A Vida de Mat (2016), que misturam memórias pessoais e reflexões filosóficas.

Fonte original Portal G1.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Julgamento começa às 09h00 desta terça-feira (02). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
JUSTIÇA BRASILEIRA Há 3 horas

Julgamento de Bolsonaro por trama golpista começa nesta terça-feira

Primeira Turma do STF vai decidir se réus devem ser condenados ou absolvidos

 No dia em que o Jornal Nacional, da TV Globo, completa 56 anos, ele mesmo virou notícia: vai ter nome novo na bancada a partir de 3 de novembro. Foto: Reprodução/Internet
FIM DE UMA ERA Há 17 horas

Após 29 anos, Willian Bonner deixa o Jornal Nacional; veja quem será o substituto

'Não estou pronto para me aposentar, só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova', disse Bonner, que vai para o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg

 Foto: Reprodução/Instagram @hytalosantos
CURIOSIDADES Há 17 horas

Sem visitas e com restrições: saiba como está sendo a rotina de Hytalo Santos e o marido na prisão

Segundo a direção do presídio, o casal está em período de reconhecimento, etapa obrigatória antes de receber visitas

 Flávio Back morreu aos 52 anos, na manhã desta segunda-feira (25/8), no Rio de Janeiro. Foto: Divulgação
LUTO Há 1 semana

Dublador Flávio Back, de “Chapolin” e “Game of Thrones”, morre aos 52 anos

Em entrevista ao “Desfoque Podcast”, em fevereiro deste ano, o ator revelou ter perdido a visão do olho esquerdo por conta da diabetes; ele estava internado no Hospital Casa de Portugal, com quadro de celulite bacteriana

 Cada signo tem sua força, seus desafios e sua maneira especial de encarar a vida — e isso se reflete também nas histórias mágicas que marcaram nossa infância. Foto: Reprodução/Internet
CURIOSIDADE Há 1 semana

Personagens da Disney que combinam com cada signo do zodíaco

Cada signo tem sua força, seus desafios e sua maneira especial de encarar a vida, e isso se reflete também nas histórias mágicas que marcaram nossa infância

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados