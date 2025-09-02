14°C 24°C
Governo anuncia investimento milionário para obras em Arapoti

Município foi contemplado com R$ 17,6 milhões, que serão aplicados na infraestrutura, um setor crucial para impulsionar o desenvolvimento econômico

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
02/09/2025 às 10h48
Investimento de R$ 17,6 milhões será aplicado na infraestrutura do município. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - O mês de setembro começou a todo o vapor na cidade de Arapoti, nos Campos Gerais. Nesta segunda-feira (01), o prefeito Irani José Barros, acompanhado de seu vice-prefeito, Jan Roelof Pot, mais conhecido como Potinho, participaram de um evento para anúncio de investimentos do Governo para os municípios do Paraná, onde Arapoti foi contemplada com um investimento milionário para sua infraestrutura.

O evento foi realizado na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e reuniu prefeitos de todo o Estado para receber as emendas. Segundo o prefeito Irani, o convite veio do deputado federal e secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, juntamente com os deputados estaduais Alexandre Curi (PSD) e Moacyr Fadel (PSD), além de secretários do Estado, como o secretário das Cidades, Guto Silva.

Durante a iniciativa, os representantes do Governo anunciaram emendas para diversos municípios. Entre eles, Arapoti foi contemplada com mais de R$ 17,6 milhões que serão aplicados no setor da infraestrutura municipal que, segundo o prefeito Irani Barros, é um dos principais para o desenvolvimento econômico da cidade.

“Os recursos serão aplicados na infraestrutura, setor crucial para impulsionar o desenvolvimento econômico e social, atrai mais investimentos e gera empregos”, disse o prefeito, celebrando a conquista da emenda.

Além disso, Irani reforça que o valor investido na cidade é uma promessa para melhorar a qualidade de vida da população arapotiense, auxiliando significativamente na redução da desigualdade social, um fator que tem sido um empecilho na vida de muitas famílias, mas que promete ser reduzido com o investimento.

O prefeito usou as redes sociais nesta terça-feira (02) para agradecer as parcerias com os parlamentares, que tem garantido inúmeras conquistas para o município. “Agradecemos as parcerias que com trabalho e honestidade conquistamos! Representantes atuantes e preocupados com o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou Irani.

Além dos R$ 17,6 milhões anunciados para a cidade, Arapoti também foi contemplada com um caminhão basculante 0km para auxiliar na manutenção das estradas. O veículo foi um pedido direto do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), e teve investimento de R$ 559.850, valor totalmente custeado pelo programa PAM Paraná, uma iniciativa que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento regional através do repasse de investimentos estruturais.

Com isso, pode-se dizer que Arapoti começou o mês de setembro com “o pé direito”, recebendo emendas e promessas de melhora na qualidade de vida e serviços prestados aos moradores.

