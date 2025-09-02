Governo do Paraná anuncia parceria inédita com BlackRock em busca de investimentos internacionais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná e a BlackRock, maior gestora de fundos de investimento do mundo, anunciaram nesta segunda-feira (1º) uma parceria estratégica e inédita que visa impulsionar a economia do Estado. O vice-governador Darci Piana, o secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, e o country manager da BlackRock no Brasil, Bruno Barino, assinaram uma Carta de Intenção para estabelecer uma colaboração voltada a impulsionar o potencial de crescimento de longo prazo do Paraná e explorar formas de aproximar investidores internacionais do Estado.

“O Paraná atraiu mais de R$ 300 bilhões em investimentos privados nos últimos anos, fruto de um trabalho iniciado por todo o time comandado pelo governador Ratinho Junior, e está criando mecanismos estratégicos para manter sua economia em alta”, afirmou o vice-governador. “A colaboração com a BlackRock vai contribuir para atrair novos investidores, gerar empregos e garantir que o Paraná continue sendo protagonista no cenário nacional e internacional".

O Estado do Paraná e a BlackRock trabalharão juntos para avaliar maneiras de conectar o Estado mais diretamente ao capital internacional. Nas próximas semanas, o governo e a gestora darão início às discussões técnicas sobre os objetivos econômicos do Estado e sobre sistemas internacionais de acesso aos mercados de capitais.

Um dos papéis da gestora é usar seu know-how para reunir os melhores instrumentos para alavancar o potencial de investimentos de recursos locais e internacionais, buscando formas de acessar investidores. “Junto ao Governo do Paraná, temos uma oportunidade única de alinhar as forças e necessidades do Estado a soluções financeiras inovadoras e de classe mundial, avançando ainda mais em seus objetivos de desenvolvimento de longo prazo”, afirmou Barino.

“É o primeiro projeto desse tipo que estamos fazendo na América Latina. Ficamos muito impressionados com o nível de crescimento econômico e os índices de desenvolvimento do Estado e observamos uma possibilidade grande de conectar nossas experiências globais para acelerar o desenvolvimento do Estado”, ressaltou.

Do lado da BlackRock, a unidade de Financial Markets Advisory (FMA) apoiará na transferência de conhecimento e em discussões sobre melhores práticas internacionais. A BlackRock FMA tem ampla experiência em assessorar instituições patrocinadas por governos em iniciativas de desenvolvimento econômico que ampliam o acesso aos mercados de capitais.

“Transformar o potencial econômico local em oportunidades globais de investimento exige estruturas que transmitam confiança aos investidores para alocar capital em prol dos objetivos do setor público e multilateral”, afirmou Steve Witthuhn, diretor Executivo e Head das Américas da BlackRock FMA. “A BlackRock FMA traz experiência consolidada em ajudar essas instituições a se conectar de forma mais eficaz com os mercados globais de capitais, e estamos comprometidos em compartilhar esse conhecimento para apoiar as ambições de longo prazo do Paraná”.

DE OLHO NO FUTURO

O Paraná é um dos estados que mais crescem no Brasil, com um PIB de aproximadamente R$ 740 bilhões (US$ 137 bilhões), e se destaca em setores importantes da economia, como na indústria automotiva, produção de energia renovável, agronegócio, logística e infraestrutura.

A gestão fiscal paranaense foi reconhecida com nota A+ na avaliação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) da Secretaria do Tesouro Nacional, além de obter classificações de crédito positivas atribuídas pelas agências Fitch e Moody’s. Esses diferenciais criam uma base sólida para o crescimento e atração de capital global.

“Há dez anos, o Paraná estava com dificuldades financeiras, inclusive sem gasolina nas viaturas das polícias. O governo estadual fez o dever de casa com reformas, ajuste fiscal, com aumento de receitas e corte de despesas e o Estado tem hoje a melhor saúde fiscal do Brasil”, afirmou Ortigara. “Trabalhamos para manter esses ativos a qualquer custo, e aproveitar bem esses recursos fará muito bem à economia do Paraná”.

O diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin, salientou que a BlackRock vai contribuir com sua expertise para ampliar a atração de investimentos ao Estado. “Eles conseguem se conectar com investidores do mundo inteiro e, além de da expertise de atrair recursos, podem contribuir com a negociação com diversos setores”, disse.

“Eles podem nos auxiliar, por exemplo, a trazer empresas de armazenagem estática, logística portuária e ferrovias, alavancando uma área que já vamos bem, que é na indústria alimentícia”, explicou. “Outra questão que podemos melhorar é na parte de datacenter, outra área em que a BlackRock tem bastante participação globalmente”.

FUNDO SOBERANO

Um dos suportes da BlackRock será no apoio à criação do Fundo Estratégico do Paraná, Fundo Soberano do Estado voltado para o planejamento financeiro a longo prazo, tendo em vista o fim de benefícios fiscais estaduais a partir de 2028, em razão da Reforma Tributária.

“Temos a possibilidade de continuar a guerra fiscal por mais três anos, depois disso, cessam esse tipo de benefício. Mas queremos estar preparados para continuar incentivando nossas empresas locais ou atrair investimentos externos”, explicou Ortigara. “Estamos adotando providências há algum tempo e hoje celebramos a parceria estratégica com a maior gestora de ativos financeiros do mundo, que tem expertise na área de tecnologia e serviços. É uma parceria sem custos para o Estado, para poder pensar na gestão a longo prazo”.

O fundo será criado por meio de por meio de um projeto de lei, que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná, para que seja uma ferramenta de investimentos a longo prazo, sem a necessidade de aumentar a carga tributária para a população. Sua estrutura será baseada em três pilares principais: Desenvolvimento Socioeconômico, Sustentabilidade Fiscal e Enfrentamento de Desastres.

Um de seus objetivos é dar continuidade às políticas de incentivo e de atração de novas empresas e investimentos ao Paraná. A ideia é promover o crescimento econômico do Estado de forma contínua, investindo em cadeias produtivas, serviços de alta complexidade, inovação e sustentabilidade ambiental, gerando mais empregos e renda à população. Além disso, o fundo funcionará como um colchão de liquidez para o Estado, permitindo a manutenção da saúde fiscal, mesmo em momentos de crise econômica ou quando há restrições na política fiscal.

Também participaram da assinatura o diretor-geral da Casa Civil, Maiquel Zimann; o diretor-geral da Secretaria da Fazenda, Luiz Budal; o diretor de Relações Institucionais e Internacionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; a diretora do Tesouro Estadual, Carin Deda; o diretor-adjunto do Tesouro Estadual, João Carlos Marques; e a chefe do Departamento de Administração Financeira do Tesouro Estadual, Chaiana Lorenzi.