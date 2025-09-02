14°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Paraná é o estado com o maior crescimento econômico do Brasil em 2025

Desempenho estadual de 6,1% é praticamente o dobro do Brasil no mesmo período, cuja variação foi de apenas 3,2%

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
02/09/2025 às 09h16
Agronegócio é um dos pilares da economia estadual. Foto: José Fernando Ogura

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Com um avanço de 6,1% nas atividades econômicas no primeiro semestre de 2025, o Paraná lidera o crescimento econômico anual os estados. O desempenho estadual também é praticamente o dobro do Brasil no mesmo período, cuja variação foi de apenas 3,2%, segundo dados divulgados pelo Banco Central e analisados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

Santa Catarina cresceu 6,05%, o Pará, 5,63%, e Goiás, 5,39% completam a lista dos principais avanços. Dos locais analisados, apenas Pernambuco registrou número negativo, -0,26%.

O bom resultado é reflexo do dinamismo em praticamente todos os setores produtivos paranaenses, cujos dados oficiais são usados para traçar o chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). 

O IBC-Br é considerado uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto (PIB) porque acompanha mensalmente a evolução das principais atividades da economia, como agropecuária, indústria, comércio e serviços. Embora não substitua o cálculo oficial do PIB, ele serve como um dos principais indicadores de tendência usados pelo governo e pelo mercado financeiro para medir o ritmo da economia do Brasil e dos estados. 

Na indústria, por exemplo, o avanço das atividades foi de 5,2% de janeiro e junho deste ano no Paraná, mais de quatro vezes mais do que o 1,2% de alta na média nacional. O comércio varejista estadual também apresentou desempenho superior: alta de 2,4% nos seis primeiros meses do ano, contra 1,8% no Brasil no mesmo período.

O agronegócio, que é um dos pilares da economia paranaense, também manteve a tendência de crescimento. A produção de cereais, leguminosas e oleaginosas aumentou 21,8% a partir do Paraná na comparação com o mesmo período do ano passando. No País, a variação foi de 16,3% no mesmo recorte, segundo dados estimados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o presidente do Ipardes, Jorge Callado, os dados do IBC-Br reforçam os diferenciais e potenciais econômicos do Estado. “Além do status de supermercado do mundo, derivado da pujança da agropecuária e da agroindústria, o Paraná registra números expressivos em segmentos industriais sofisticados, como veículos automotores, produtos químicos, bens de capital e materiais elétricos, o que junto com a expansão do setor de serviços se reflete no aumento da renda média da população”, destacou.

Segundo o secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia, os efeitos desse crescimento econômica forte já podem ser sentido pelas famílias paranaenses, com aumento do poder de compra e melhoria da qualidade de vida. “A elevação dos salários e a queda no desemprego são frutos da atividade econômica aquecida. Os ganhos dos trabalhadores comprovam que o Paraná continua no rumo correto”, afirmou.

