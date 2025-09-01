13°C 24°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Com apoio de Alexandre Curi, Arapoti recebe novo caminhão para reforçar obras no município

Veículo foi um pedido direto do presidente de Assembleia Legislativa, e teve investimento acima de R$ 500 mil, custeado pelo PAM Paraná

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/09/2025 às 17h45
Com apoio de Alexandre Curi, Arapoti recebe novo caminhão para reforçar obras no município
Veículo foi entregue na tarde desta segunda-feira (01). Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - A tarde desta segunda-feira (01) foi marcada por mais uma conquista significativa para o município de Arapoti, localizado na região dos Campos Gerais. A cidade recebeu oficialmente um novo caminhão basculante, que será utilizado em obras e, principalmente, na manutenção das estradas rurais, atendendo uma das demandas mais importantes da população local.

O veículo foi entregue graças a um pedido do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD). De acordo com a prefeitura, o prefeito Irani José Barros, acompanhado do vice-prefeito Potinho, participou da solenidade de entrega e realizou o repasse simbólico do caminhão à Secretaria de Agricultura. O ato contou ainda com a presença do chefe da Divisão Agrícola, Graminho, que representou a pasta responsável pela utilização do veículo.

Segundo as informações divulgadas pela prefeitura, o caminhão é do tipo basculante 6x2 e foi adquirido por meio de recursos do Programa de Apoio aos Municípios (PAM Paraná), iniciativa do Governo do Estado que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento regional através do repasse de investimentos estruturais. Para a compra do veículo, foram destinados R$ 559.850, valor totalmente custeado pelo programa, sem necessidade de contrapartida do município.

A chegada do caminhão representa um reforço importante para a frota da Secretaria de Agricultura, ampliando a capacidade de atendimento às necessidades da população, especialmente dos moradores da área rural. Com o novo equipamento, a pasta poderá oferecer mais agilidade, eficiência e segurança em ações de recuperação de estradas vicinais, manutenção de vias de acesso e apoio a obras diversas.

O investimento é resultado da parceria entre a administração municipal e o deputado Alexandre Curi, que tem atuado como interlocutor junto ao Governo do Estado para garantir benefícios à cidade. O vice-prefeito Potinho reforçou que o caminhão chega em boa hora, considerando o período de chuvas, quando a demanda por serviços de manutenção aumenta significativamente.

Com o veículo, a prefeitura poderá ampliar os serviços ofertados aos moradores, especialmente aos voltados para as áreas de manutenção das estradas. Com mais essa aquisição, Arapoti avança, recebendo apoio do Governo do Estado através da parceria com o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
