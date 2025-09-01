Com aumento de incidentes na região, pais devem redobrar atenção com medicamentos em casa

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Os incidentes não escolhem lugar para criarem tragédias. Seja em um lugar tumultuado ou desconhecido, ou até mesmo dentro da própria casa, estar atento pode evitar momentos de tristeza, especialmente quando o assunto é criança. É isso que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta aos pais, em relação ao uso de medicamentos, que em excesso podem levar à intoxicação, algo que tem aumentado significativamente nos últimos anos em todo o Paraná.

Segundo dados da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações (DVVZI), em 2025 já foram registrados 863 casos de intoxicação em crianças de até 12 anos, sendo que no Norte Pioneiro foram registrados 34 casos, sendo 22 na 19ª Regional de Jacarezinho e 12 na 18ª Regional de Cornélio Procópio.

Nos anos anteriores, os números no estado foram ainda maiores: 1.221 casos em 2023 e 1.228 em 2024, e a maioria das ocorrências acontece dentro de casa, o que acende o alerta para a forma como os medicamentos são armazenados.

Todos sabem que crianças são curiosas e arteiras, e cuidar delas não é algo fácil, mas exige atenção redobrada a todo o tempo. Muitas das vezes, simples brincadeiras podem levar crianças a tomarem decisões erradas, de maneira inocente, mas que podem ter efeitos irreversíveis.

Um dos casos mais comuns, e que segundo a Sesa podem terminar em tragédias, é enganar a criança dizendo que o remédio é algum tipo de doce, faz crescer ou deixa forte, medidas adotadas quando os filhos não querem tomar o medicamento. No entanto, segundo a Sesa, isso pode levar a criança a querer o remédio, e tomar sozinha.

Outra indicação da Secretaria para evitar transtornos, é guardar os medicamentos trancados e fora do alcance de crianças e adolescentes. Evitar o uso de medicamentos sem orientação médica também é uma medida que pode salvar vidas.

Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, a prevenção começa dentro do lar. “No Brasil inteiro foram 9.800 casos. Mesmo o Paraná tendo quase 9% dos casos nacionalmente, temos um diferencial. Aqui no Paraná todos os casos de intoxicação por medicamentos são notificados em tempo real”, disse o secretário.

“Faço uma alerta. Temos que cuidar do ambiente da nossa casa e deixar os remédios fora do alcance das crianças. Precisamos ficar atentos, porque muitas vezes são crianças pequenas que acabam ingerindo esses medicamentos e que podem causar um dano enorme à sua saúde”, destacou.