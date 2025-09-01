Sengés conquista destaque nacional em saúde e vai representar o Paraná em projeto do Ministério da Saúde

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - O município de Sengés, na região dos Campos Gerais, conquistou um lugar de destaque na saúde nacional. A cidade foi a única de todo o Paraná selecionada pelo Ministério da Saúde, e pela Fiocruz, para participar de um projeto nacional voltado ao cuidado de pacientes que possuem dores crônicas e para a saúde mental.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade foi selecionada para integrar o projeto de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), uma iniciativa piloto que contempla apenas 13 cidades em todo o Brasil, sendo que Sengés é o único município paranaense convocado para fazer parte da ação.

O projeto reúne abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, auxiliando na promoção e recuperação da saúde, enfatizando a escuta acolhedora, construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade.

Para a prefeitura de Sengés, ser reconhecida e convocada para integrar a iniciativa é um motivo de orgulho, impactando diretamente na qualidade de atendimento dos moradores. “Com esse reconhecimento, o município de Sengés, através da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Governo Federal, vai ampliar as estratégias de cuidado, oferecendo práticas integrativas já reconhecidas pelo SUS e fortalecendo a promoção da saúde e do bem-estar da população”, diz a prefeitura.

As PICS fazem parte das práticas denominadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI). Tais práticas são recursos terapêuticos que fortalecem o cuidado ofertado no SUS e ampliam a percepção da população para no sentido da autonomia e do autocuidado.

Por meio de uma abordagem interdisciplinar, as PICS proporcionam uma perspectiva direcionada para um cuidado continuado, humanizado e abrangente em saúde, ampliando conhecimentos e qualificando profissionais de saúde para garantir a oferta segura e de qualidade aos usuários do SUS.

Essas condutas terapêuticas desempenham um papel abrangente no SUS e podem ser incorporadas em todos os níveis da Rede de Atenção à Saúde, com foco especial na Atenção Primária, onde têm grande potencial de atuação. Uma das ideias centrais dessa abordagem é uma visão ampliada do processo saúde e doença, assim como a promoção do cuidado integral do ser humano, especialmente do autocuidado.