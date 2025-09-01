Suspeitos de traficar drogas na região são presos em Coronel Macedo

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Na última sexta-feira (29), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo (PMSP), realizou uma operação que resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade de Sengés, nos Campos Gerais. A operação foi deflagrada na cidade de Coronel Macedo, no estado de São Paulo.

De acordo com as informações da PCPR, a operação foi realizada em cumprimento a mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça pós investigação que identificaram integrantes de uma organização criminosa atuante na cidade e em municípios vizinhos.

Conforme explica o delegado Isaías Fernandes, da PCPR, a partir da troca de informações entre as forças policiais, foi possível localizar quatro alvos entre os envolvidos, sendo dois homens e duas mulheres, que se mudaram para Coronel Macedo após descobrir sobre o mandado de prisão.

“Apurou-se que eles já tinham conhecimento das ordens de prisão e haviam adquirido uma adega na cidade paulista com a intenção de se estabelecer e dar continuidade às atividades de tráfico.”

Um dos alvos possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto pelos mesmos crimes. “Vários grupos de tráfico de drogas do município foram desmanteladas no último ano. Foram presos os líderes que comandavam todos eles e que eram envolvidos com homicídios praticados contra opositores e devedores. Apenas um líder encontra-se foragido”, concluiu o delegado.

Os investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário e a Polícia Civil continuará as investigações para identificar e localizar o líder que está foragido.