13°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Suspeitos de traficar drogas na região são presos em Coronel Macedo

Operação entre a PCPR e PMSP resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas com o tráfico em Sengés, nos Campos Gerais; um suspeito ainda está foragido

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
01/09/2025 às 14h27
Suspeitos de traficar drogas na região são presos em Coronel Macedo
Foto: Fábio Dias/EPR

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Na última sexta-feira (29), a Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar de São Paulo (PMSP), realizou uma operação que resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade de Sengés, nos Campos Gerais. A operação foi deflagrada na cidade de Coronel Macedo, no estado de São Paulo.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações da PCPR, a operação foi realizada em cumprimento a mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça pós investigação que identificaram integrantes de uma organização criminosa atuante na cidade e em municípios vizinhos.

Conforme explica o delegado Isaías Fernandes, da PCPR, a partir da troca de informações entre as forças policiais, foi possível localizar quatro alvos entre os envolvidos, sendo dois homens e duas mulheres, que se mudaram para Coronel Macedo após descobrir sobre o mandado de prisão.

“Apurou-se que eles já tinham conhecimento das ordens de prisão e haviam adquirido uma adega na cidade paulista com a intenção de se estabelecer e dar continuidade às atividades de tráfico.”

Um dos alvos possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto pelos mesmos crimes. “Vários grupos de tráfico de drogas do município foram desmanteladas no último ano. Foram presos os líderes que comandavam todos eles e que eram envolvidos com homicídios praticados contra opositores e devedores. Apenas um líder encontra-se foragido”, concluiu o delegado.

Os investigados foram encaminhados ao sistema penitenciário e a Polícia Civil continuará as investigações para identificar e localizar o líder que está foragido.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Município foi o único do Paraná selecionado para participar do projeto. Foto: Divulgação
SAÚDE Há 3 horas

Sengés conquista destaque nacional em saúde e vai representar o Paraná em projeto do Ministério da Saúde

Cidade foi selecionada para participar do projeto de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde, voltado ao cuidado de dores crônicas e saúde mental

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
SENGÉS Há 4 dias

Polícia Civil apreende jovem condenado por participação em homicídios e tribunal do crime

Policiais cumpriram o mandado de internação contra o jovem que completou 18 anos e era adolescente na época dos crimes

 Imagem Ilustrativa. Foto: Gilson Abreu/AEN
SALVANDO VIDAS Há 4 dias

Sengés mobiliza ação para salvar vidas com doação de sangue

Prefeitura vai realizar a Campanha de Doação de Sangue nos dias 5 e 6 de setembro, no Pronto Atendimento; veja como participar

 Foto: Imagem Ilustrativa
ESPORTES Há 6 dias

Sengés abre novas vagas para aulas gratuitas de voleibol

Vagas estão disponíveis para nascidos entre 2008 e 2014; aulas serão todas as segundas, quartas e sextas-feiras

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Sengés e SENAI iniciam curso de mecânica e eletricidade de veículos pesados

Qualificação tem como objetivo preparar trabalhadores para atender às demandas crescentes do setor automotivo e de transporte

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados