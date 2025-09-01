Polícia Civil investiga morte de criança de quatro anos no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SALTO DO ITARARÉ - A equipe da Polícia Civil de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, instaurou inquérito para investigar a morte de uma criança de quatro anos que morreu após ter sido vítima de um atropelamento registrado no início da noite deste domingo (31) no município de Salto do Itararé. A mãe da menina também ficou ferida e o motorista fugiu sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, o acidente aconteceu por volta das 18h30 na rodovia Contorno Mario Bruno nas proximidades do Asilo do município. Conforme os relatos da mãe da criança, ela e a filha caminhavam quando acabaram sendo atropeladas por um automóvel preto que fugiu do local sem prestar socorro.

Com a violência do impacto, mãe e filha tiveram ferimentos, sendo a menina em estado grave. A menor chegou a ser socorrida, mas infelizmente chegou ao hospital em óbito. Já a mãe, teve ferimentos leves e foi liberada. Já o corpo da criança foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Populares estiveram no local após o atropelamento e encontraram um retrovisor de cor preta que corresponde a um automóvel Honda Civic. Além disso, testemunhas relataram ter avistado o veículo fugindo em direção a Siqueira Campos.

A Folha também conversou com o delegado Juliano Fonseca, da Polícia Civil de Siqueira Campos, que investiga o caso. Ele destacou que toda a equipe está empenhada na resolução do crime e para identificar o suspeito. “Meu pessoal está todo empenhado nisso. As equipes estão em Salto do Itararé em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança. Já temos alguns suspeitos e estamos verificando”, comentou.

O delegado ainda destacou que não há como o motorista não ter percebido o atropelamento. O suspeito, assim que identificado, deve ser indiciado pelos crimes de homicídio culposo e omissão de socorro, pois se afastou do local para evitar sua responsabilidade civil e criminal.

O caso segue sendo investigado.