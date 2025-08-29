12°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Adrenalina no Norte Pioneiro: Rally Transparaná promete agitar Siqueira Campos e Ribeirão Claro no ritmo dos motores

Cidades farão parte do percurso da competição, considerada a maior da modalidade no mundo, trazendo emoção, turismo e muita adrenalina para a região

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
29/08/2025 às 16h57
Adrenalina no Norte Pioneiro: Rally Transparaná promete agitar Siqueira Campos e Ribeirão Claro no ritmo dos motores
Competição passará por Siqueira Campos e Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro. Foto: Dom Fotografia

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A adrenalina e a emoção dos motores já começam a tomar conta do Paraná, que em fevereiro vai acelerar com a 32ª edição do Transparaná, o maior rally de regularidade do mundo. E o Norte Pioneiro não vai ficar de fora. A região entrará em cena com participação das cidades de Siqueira Campos e Ribeirão Claro, que estão confirmadas no percurso da competição, trazendo emoção, turismo e muita adrenalina para a região.

O rally não é apenas uma competição, é um espetáculo sobre rodas. Carros 4x4, motos e aventureiros de todas as idades se encontram em um momento que mistura desafio, paisagens de tirar o fôlego e uma tradição que já faz parte do calendário esportivo paranaense.

As categorias são diversas e pensadas para todos os estilos: Master, Graduado, Turismo e Light para os carros 4x4; e Elite, Trail, Feminina e Maxi Trail para as motos. A competição integra os Jogos de Aventura e Natureza (JAN) e é uma promoção do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, federações esportivas e empresas ligadas ao rally.

Nesta edição, o percurso contará com 10 cidades paranaenses. O trajeto começará na cidade de Guaíra, seguindo para Umuarama e, em sequência, para as cidades de Maringá e Londrina. Chegando no Norte Pioneiro, a competição promete trazer muita agitação e adrenalina para as cidades de Siqueira Campos e Ribeirão Claro, que serão palco desta atração.

Vale ressaltar que, na edição deste ano, a 31ª, o município de Siqueira Campos já recebeu os competidores, e moradores de diversas cidades da região participaram da etapa, movimentando o Norte Pioneiro.

Na sequência do trajeto de 2026, os competidores saem da região em direção a Colombo-Curitiba, e finalizam a competição em Guaratuba, no Litoral Paranaense. A expectativa é que, em todas estas cidades, moradores se reúnam em um momento de diversão.

RALLY TRANSPARANÁ

O Transparaná começou em 1994, e desde então conquistou milhares de fãs apaixonados. Até 2011, era disputado na categoria Raid (Regularidade Absoluta em Itinerário Desconhecido), e a partir de 2012 passou a se firmar no conceito de Rally, tornando-se mais emocionante e desafiador. Hoje, paranaenses de todas as regiões aguardam ansiosos pelo evento, que é sinônimo de aventura, tradição e adrenalina.

Além da competição, as ações do Jeep Clube de Curitiba também incluem ações sociais e ambientais, mostrando que velocidade e responsabilidade podem andar juntas.

