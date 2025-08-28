12°C 23°C
População do Paraná aumenta e Norte Pioneiro também cresce

Siqueira Campos e Carlópolis registraram o maior aumento populacional no último ano, enquanto Cornélio Procópio foi a cidade que apresentou a maior redução nesse aspecto

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
28/08/2025 às 17h14
Siqueira Campos foi a cidade que mais cresceu no último ano. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A população do Paraná aumentou de forma significativa entre 2024 e 2025, e junto com o Estado, a região do Norte Pioneiro também cresceu. No mesmo período, a região ganhou 674 novos habitantes, chegando a um total de 423.902 pessoas, de acordo a estimativa populacional divulgada nesta quinta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, o Brasil todo registrou um aumento de 837 mil pessoas e chegou a 213,4 milhões de habitantes. No Norte Pioneiro, a cidade que mais cresceu populacionalmente no período foi Siqueira Campos, com aumento de 319 pessoas. Carlópolis também se destaca, com 221 novos habitantes.

Santo Antônio da Platina também está entre as que mais cresceram na região durante o último ano, com 94 novas pessoas. Jacarezinho não ficou muito longe, com 93 novos habitantes durante o período. Ribeirão Claro também teve um aumento significativo, com 86 novos moradores.

A cidade de Jaboti, que agora registra 5.655 moradores, teve aumento de 79 habitantes no período, enquanto Quatiguá teve 69 novos moradores. Guapirama também cresceu, com 65 pessoas, enquanto Joaquim Távora registrou 61 novos habitantes.

Outras cidades também registraram crescimento, porém, em menor quantidade em relação às outras. Tomazina teve crescimento de 28 pessoas, enquanto Ibaiti registrou 24 novos moradores. Santana do Itararé também cresceu, com 18 novos moradores, enquanto Barra do Jacaré e Jundiaí do Sul registraram 6 novos habitantes cada. Congonhinhas teve 3 novos moradores no período.

Por outro lado, enquanto estas cidades cresceram no quesito, outras tiveram reduções no número de habitantes. Neste sentido, Cornélio Procópio foi a cidade que mais diminuiu na região, com perca de 110 moradores. Nova Fátima também teve uma redução significativa, com saldo negativo de 61 habitantes.

Bandeirantes teve redução de 60 moradores, enquanto Andirá perdeu 55 habitantes e Salto do Itararé perdeu 53 moradores. Abatiá também teve uma redução significativa, com saldo negativo de 38 pessoas, enquanto São José da Boa Vista perdeu 37 moradores. Wenceslau Braz não fica longe. A cidade teve perca de 32 habitantes no último ano. Pinhalão perdeu 31 moradores.

Ribeirão do Pinhal também aparece, com saldo negativo de 22 pessoas, enquanto Curiúva registrou -18 habitantes e Conselheiro Mairinck perdeu 12 moradores. Figueira perdeu 15 habitantes e, finalizando a lista, Japira perdeu 6 moradores no período.

