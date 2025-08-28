12°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Jaguariaíva prepara programação especial para Semana da Pátria

Programação que começa no dia 1º de setembro vai contar com desfile cívico e solenidades

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Folha Paranaense
28/08/2025 às 16h01
Jaguariaíva prepara programação especial para Semana da Pátria
Foto: Reprodução/Folha Paranaense

Redação - Folha Paranaense

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, realizará programação especial para celebrar a Semana da Pátria, envolvendo escolas, entidades, empresas e a comunidade. As atividades começam no dia 1º de setembro, a partir das 7h, com a Corrida de Revezamento do Fogo Simbólico, que terá concentração inicial na Capela São José Operário, no Jardim Samambaia.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Voluntários de escolas, entidades e empresas conduzirão o fogo até o bairro Primavera, retornando à Estação Cidadã Agente Durvalino de Azevedo, local de concentração para a solenidade de acendimento da Pira da Pátria, prevista para as 10h. Durante a semana, em frente à Estação Cidadã, alunos das redes municipal, estadual, urbana e rural, cemei’s e escolas particulares, junto a autoridades e população em geral, participarão de solenidades de hasteamento e arriamento dos pavilhões, às 8h e 17h, com cântico de hinos nacionais e apresentações cívicas.

Servidores municipais se revezarão na guarda do fogo simbólico, mantendo a tradição ao longo de toda a programação. O objetivo é integrar a comunidade e valorizar os símbolos nacionais, reforçando o espírito cívico entre crianças, jovens e adultos.

O ponto alto das comemorações será no dia 7 de setembro, com o Desfile Cívico, marcado para as 8h30, na Avenida Antônio Cunha. O evento reunirá apresentações de escolas, empresas, comércio e instituições locais, com expectativa de público superior a 6 mil pessoas. A participação das diversas entidades e da população busca fortalecer o engajamento cívico e a celebração da independência do Brasil, destacando tradições, cultura e educação.

As atividades da Semana da Pátria em Jaguariaíva seguem até o dia 7 de setembro, com eventos gratuitos e abertos à comunidade, que poderá acompanhar as solenidades, apresentações e o desfile, garantindo ampla participação nos atos cívicos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Produtores da Feira da Lua participam de capacitação em Jaguariaíva

Objetivo da ação é garantir maior segurança e qualidade nos produtos oferecidos ao público durante a feira

 Foto cedida pela família
DESAPARECIDO Há 2 dias

Três meses sem respostas: família segue em busca de Miguel Salim, desaparecido em Jaguariaíva

Desaparecido desde 9 de maio, Miguel saiu para um frete e nunca mais sua família teve notícias sobre seu paradeiro

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 3 dias

Jaguariaíva participa de passeata em defesa das APAEs e escolas especializadas do Paraná

Mobilização integrou a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que promove em todo o país debates, reflexões e atividades voltadas à inclusão, aos direitos e à valorização da diversidade

 Polícia flagra 11 cachorros e filhotes em situação de maus-tratos no interior do Paraná — Foto: ONG Anjos Protetores de Animais. Montagem G1-PR
ESTAVAM SOFRENDO Há 4 dias

Polícia resgata 11 cachorros em situação de maus-tratos e com doenças graves em Piraí do Sul

O flagrante aconteceu na sexta-feira (22), após denúncia feita pela ONG sobre a situação de maus-tratos.

 A ação envolveu cerca de 70 profissionais do Instituto Água e Terra (IAT) e do Corpo de Bombeiros do Paraná e abrangeu uma área de 27 hectares. Fotos Denis Ferreira Netto/SEDEST-PR
FOGO Há 5 dias

Queimada controlada busca recuperar Parque Estadual do Cerrado em Jaguariaíva

Primeira etapa abrangeu 27 hectares e faz parte de um plano de recuperação do bioma em até cinco anos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados