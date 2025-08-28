Jaguariaíva prepara programação especial para Semana da Pátria

Redação - Folha Paranaense

JAGUARIAÍVA - O município de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná, realizará programação especial para celebrar a Semana da Pátria, envolvendo escolas, entidades, empresas e a comunidade. As atividades começam no dia 1º de setembro, a partir das 7h, com a Corrida de Revezamento do Fogo Simbólico, que terá concentração inicial na Capela São José Operário, no Jardim Samambaia.

Voluntários de escolas, entidades e empresas conduzirão o fogo até o bairro Primavera, retornando à Estação Cidadã Agente Durvalino de Azevedo, local de concentração para a solenidade de acendimento da Pira da Pátria, prevista para as 10h. Durante a semana, em frente à Estação Cidadã, alunos das redes municipal, estadual, urbana e rural, cemei’s e escolas particulares, junto a autoridades e população em geral, participarão de solenidades de hasteamento e arriamento dos pavilhões, às 8h e 17h, com cântico de hinos nacionais e apresentações cívicas.

Servidores municipais se revezarão na guarda do fogo simbólico, mantendo a tradição ao longo de toda a programação. O objetivo é integrar a comunidade e valorizar os símbolos nacionais, reforçando o espírito cívico entre crianças, jovens e adultos.

O ponto alto das comemorações será no dia 7 de setembro, com o Desfile Cívico, marcado para as 8h30, na Avenida Antônio Cunha. O evento reunirá apresentações de escolas, empresas, comércio e instituições locais, com expectativa de público superior a 6 mil pessoas. A participação das diversas entidades e da população busca fortalecer o engajamento cívico e a celebração da independência do Brasil, destacando tradições, cultura e educação.

As atividades da Semana da Pátria em Jaguariaíva seguem até o dia 7 de setembro, com eventos gratuitos e abertos à comunidade, que poderá acompanhar as solenidades, apresentações e o desfile, garantindo ampla participação nos atos cívicos.