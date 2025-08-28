Ratinho Junior alcança novo recorde com 85% de aprovação, diz Paraná Pesquisas

DA REDAÇÃO/ASSESSORIA - FOLHA EXTRA

A gestão do governador Ratinho Junior no Paraná alcançou um novo recorde de aprovação junto aos paranaenses, chegando a 85% da população estadual. É o que aponta o mais recente levantamento conduzido pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira (28).

Essa é a terceira alta seguida na aprovação de Ratinho Junior entre os eleitores paranaenses. Em maio, a proporção dos que aprovavam a sua condução do Paraná era de 80,5%, subindo para 81,4% em julho até chegar aos atuais 85% em agosto.

As maiores taxas de aprovação do governador estão entre os homens (87,5%), quem possui entre 45 e 59 anos (86,4%), mais de 60 anos (87,9%) e aqueles com ensino médio completo (86,8%). Em todos os recortes de gênero, idade e escolaridade o índice de aprovação supera os 81%.

Os números de Ratinho Junior contrastam com os de Lula no Paraná. Na contramão do governador, o presidente segue sendo desaprovado pela maioria absoluta dos paranaenses: 65,4% dos entrevistados pela Paraná Pesquisas avaliam a gestão petista como negativa.

Os piores índices de Lula estão entre os paranaenses homens (69,5%), pessoas que têm de 25 a 34 e de 45 a 59 anos (68,4%) e aqueles com ensino superior (71,3%).

A Paraná Pesquisas entrevistou, de forma presencial, 1.550 eleitores paranaenses de 62 municípios de todas as regiões do estado entre os dias 23 e 27 de agosto. A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com grau de confiança de 95%.