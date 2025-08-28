Norte Pioneiro recebe a 1ª edição da Oficina de Turismo e Empreendedorismo

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - A Secretaria de Estado do Turismo (SETU) participou nesta terça-feira (19) da 1ª Oficina de Turismo e Empreendedorismo do Norte Pioneiro, realizada em Cornélio Procópio. A iniciativa foi promovida pelo Sebrae-PR e pela Prefeitura Municipal, com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi). O encontro ocorreu na sede da Forlogic e reuniu gestores públicos, especialistas e representantes do setor privado para discutir inovação, qualificação e articulação regional.

A programação da oficina foi estruturada para contemplar diferentes vertentes do turismo. O primeiro painel abordou a qualificação de roteiros, considerada essencial para o fortalecimento da oferta turística local. Em seguida, os participantes debateram o novo cenário do turismo e as principais tendências do setor, incluindo o papel do Cadastur, Sistema de Cadastro de Prestadores de Serviço Turísticos. O encontro também deu destaque ao turismo religioso, com o exemplo do “Caminho dos Anjos”.

O secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, destacou a importância do evento para aproximar governo, municípios e iniciativa privada. Segundo ele, o Paraná tem investido em estrutura, capacitação e planejamento estratégico para consolidar o turismo como atividade econômica de impacto em todas as regiões. Paranhos ressaltou que oficinas como a de Cornélio Procópio fortalecem o diálogo direto com empreendedores, gestores e comunidades.

A coordenadora de Qualificação do Turismo da SETU, Rafaela de Angelis, foi uma das palestrantes. Ela defendeu a transformação dos atrativos isolados da região em produtos turísticos integrados, capazes de gerar renda e fortalecer a identidade local. Rafaela destacou que roteiros bem estruturados contribuem para consolidar o Paraná como destino de referência, valorizando o patrimônio cultural e natural do Norte Pioneiro.

Também participaram como palestrantes a consultora do Sebrae-PR, Thaise Bueno; o prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Desplanches; e o conselheiro da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes do Turismo (Anseditur), Jaime Buttenbender.

A oficina integra as ações preparatórias para os Planos Regionais de Turismo e para o Plano Paraná Turístico 2050, que será elaborado a partir de dados técnicos, escuta da população e participação dos territórios turísticos do Estado.