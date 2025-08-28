11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Norte Pioneiro recebe a 1ª edição da Oficina de Turismo e Empreendedorismo

Evento contou com a participação da Secretaria de Estado do Turismo na semana passada em Cornélio Procópio

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/08/2025 às 11h40
Norte Pioneiro recebe a 1ª edição da Oficina de Turismo e Empreendedorismo
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra 

CORNÉLIO PROCÓPIO - A Secretaria de Estado do Turismo (SETU) participou nesta terça-feira (19) da 1ª Oficina de Turismo e Empreendedorismo do Norte Pioneiro, realizada em Cornélio Procópio. A iniciativa foi promovida pelo Sebrae-PR e pela Prefeitura Municipal, com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e da Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi). O encontro ocorreu na sede da Forlogic e reuniu gestores públicos, especialistas e representantes do setor privado para discutir inovação, qualificação e articulação regional.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

A programação da oficina foi estruturada para contemplar diferentes vertentes do turismo. O primeiro painel abordou a qualificação de roteiros, considerada essencial para o fortalecimento da oferta turística local. Em seguida, os participantes debateram o novo cenário do turismo e as principais tendências do setor, incluindo o papel do Cadastur, Sistema de Cadastro de Prestadores de Serviço Turísticos. O encontro também deu destaque ao turismo religioso, com o exemplo do “Caminho dos Anjos”.

O secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, destacou a importância do evento para aproximar governo, municípios e iniciativa privada. Segundo ele, o Paraná tem investido em estrutura, capacitação e planejamento estratégico para consolidar o turismo como atividade econômica de impacto em todas as regiões. Paranhos ressaltou que oficinas como a de Cornélio Procópio fortalecem o diálogo direto com empreendedores, gestores e comunidades.

A coordenadora de Qualificação do Turismo da SETU, Rafaela de Angelis, foi uma das palestrantes. Ela defendeu a transformação dos atrativos isolados da região em produtos turísticos integrados, capazes de gerar renda e fortalecer a identidade local. Rafaela destacou que roteiros bem estruturados contribuem para consolidar o Paraná como destino de referência, valorizando o patrimônio cultural e natural do Norte Pioneiro.

Também participaram como palestrantes a consultora do Sebrae-PR, Thaise Bueno; o prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Desplanches; e o conselheiro da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes do Turismo (Anseditur), Jaime Buttenbender.

A oficina integra as ações preparatórias para os Planos Regionais de Turismo e para o Plano Paraná Turístico 2050, que será elaborado a partir de dados técnicos, escuta da população e participação dos territórios turísticos do Estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Governador Carlos Massa Ratinho Junior. Foto: Assessoria
GESTÃO APROVADA Há 2 horas

Ratinho Junior alcança novo recorde com 85% de aprovação, diz Paraná Pesquisas

Popularidade do governador cresce em todas as faixas etárias e níveis de escolaridade, enquanto a gestão de Lula registra altos índices de desaprovação no estado

 Secretário Estadual das Cidades, Guto Silva. Foto: ADI-PR
BALANÇO E PROJEÇÕES Há 2 horas

Secretário Guto Silva impulsiona o Paraná aplicando a fórmula de sucesso do governador Ratinho Júnior

À frente da Secretaria Estadual das Cidades, Guto Silva lidera a transformação em todos os municípios do Paraná, com obras e programas em todo o Estado, melhorando a qualidade de vida e segurança nas cidades

 71% das rodovias pavimentadas estão em condições boas ou muito boas. Foto: DER
AVALIAÇÃO Há 6 horas

Paraná alcança melhor condição das rodovias dos últimos 23 anos

DER-PR concluiu nesta semana a avaliação da malha rodoviária estadual de 2024, constatando que 71% das rodovias pavimentadas estão em condições boas ou muito boas

 Londrina, cidade com um dos melhores índices de empregabilidade do Estado. Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN
EMPREGABILIDADE Há 6 horas

Maioria das cidades do Paraná têm saldo positivo de empregos neste ano

Entre janeiro e julho, foram abertos 102,3 mil novos postos no acumulado do ano, e 327 das 399 cidades do Estado tiveram mais contratações do que demissões

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 23 horas

Governo monta força-tarefa para ajudar famílias atingidas por tempestade em Castro

Ações estão sendo realizadas pela coordenadoria da Defesa Civil do Paraná após as fortes chuvas e granizo desta terça-feira

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados