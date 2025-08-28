Sengés mobiliza ação para salvar vidas com doação de sangue

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Doar sangue é uma ação nobre, valorizada e influenciada em todo o Paraná. Com o objetivo de ajudar a salvar vidas, a cidade de Sengés, nos Campos Gerais, também se juntou a causa, e realizará uma campanha especial para incentivar seus moradores a doar sangue e ajudar quem realmente precisa.

De acordo com um anúncio feito oficialmente pela prefeitura, o Pronto Atendimento do município será o palco deste movimento, que acontecerá nos dias 5 e 6 de setembro, com início às 08h00. O objetivo é reunir a população em um movimento solidário para garantir o aumento dos estoques de sangue no Paraná.

Segundo a própria prefeitura, a iniciativa simboliza um passo em direção à solidariedade, ajudando aqueles que precisam e salvando vidas. “Doar sangue é um ato de amor e solidariedade que pode salvar muitas vidas. Cada doação ajuda a garantir estoques adequados e faz a diferença para quem mais precisa”, disse a prefeitura.

Conforme instruções da Secretaria Municipal de Saúde, organizadora Campanha de Doação de Sangue, os moradores que desejarem participar da ação devem comparecer ao Pronto Atendimento com documento original, que possua foto, no momento da doação.

Além disso, outras instruções também são de extrema importância para doadores, não apenas em Sengés, mas em todo o país. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 50kg e estar em boas condições de saúde, alimentado e descansado.

Algumas condições, como sida, hepatite, diabetes, uso de determinados medicamentos ou procedimentos como tatuagens e piercings recentes podem impedir a doação, mas podem ser avaliados por um profissional que determinará se pode ou não participar da ação.

Instruções também apontam que os doadores devem evitar gorduras nas quatro horas antes da doação e descanso adequado, com pelo menos de cinco a seis horas de sono. Vale ressaltar que existem diversas outras medidas para doar sangue.

Contudo, os moradores que desejarem participar da iniciativa, e tiverem algum receio quanto às exigências, podem entrar em contato com a Secretaria de Saúde para tirar suas dúvidas. A expectativa é que a população sengeana se una a este movimento, garantindo ajuda para salvar vidas em todo o estado.