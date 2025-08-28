11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Paraná alcança melhor condição das rodovias dos últimos 23 anos

DER-PR concluiu nesta semana a avaliação da malha rodoviária estadual de 2024, constatando que 71% das rodovias pavimentadas estão em condições boas ou muito boas

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
28/08/2025 às 09h15
Paraná alcança melhor condição das rodovias dos últimos 23 anos
71% das rodovias pavimentadas estão em condições boas ou muito boas. Foto: DER

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), concluiu nesta semana a avaliação da malha rodoviária estadual de 2024, constatando que 71% das rodovias pavimentadas estão em condições boas ou muito boas, o maior patamar da série histórica iniciada em 2002. No ano anterior, esse índice era de 68%, e no primeiro ano de análise, 32%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (27).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

As rodovias estaduais em condições regulares caíram de 28% para 26%, e os trechos em piores condições de 4% para 3%, também os menores indicadores da série, refletindo melhorias constantes no pavimento.

“Nosso objetivo é zerar a porcentagem de rodovias em condições ruins e péssimas, e já estamos conseguindo reduzir o índice desde o início de 2019”, afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti. “Temos um novo programa de conservação com licitação tramitando, que vai trazer soluções mais modernas e específicas para cada trecho, e também está sendo elaborado um programa inédito de restauração do pavimento de 900 quilômetros de rodovias”.

Cerca de 10.000 quilômetros de rodovias estaduais foram avaliados por meio de levantamento visual contínuo, utilizando a metodologia do Sistema de Administração da Manutenção (SAM). Foram empregados critérios técnicos e fotográficos, com registros de imagem feitos a cada 20 metros de pista, e classificados os trechos em cinco níveis de condição: péssima, ruim, regular, boa e muito boa.

Além de permitir acompanhar a evolução da malha rodoviária paranaense, essa avaliação também é utilizada pelo DER/PR na tomada de decisões quanto a serviços de conservação, projetos de restauração e para definir prioridades.

“Esse diagnóstico técnico evidencia a necessidade de investimentos contínuos na conservação da malha estadual. Os resultados refletem o compromisso do Governo do Paraná e o esforço das equipes técnicas em garantir uma infraestrutura viária segura e eficiente”, explicou o diretor de Operações do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

Segundo ele, outro dado relevante está na correlação entre a condição da malha e indicadores como sinistros de trânsito, frota de veículos e escoamento da produção agrícola. Em 2024, mesmo com o crescimento da frota e o aumento da safra de soja, os índices de sinistros apresentaram redução proporcional à melhora das condições do pavimento.

Celso Marcelo Zen Franco, servidor do DER/PR há 40 anos, sendo 21 dedicados ao levantamento da condição da malha, destaca a importância do sistema SAM. “A sistemática pioneira em conservar rodovias (metodologia Sistema SAM) é utilizada pelo DER/PR desde meados dos anos 80, estando em constante evolução e adaptação através dos anos, sendo uma ferramenta eficaz que vem nos auxiliando na gestão da conservação das nossas rodovias”, disse.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Governador Carlos Massa Ratinho Junior. Foto: Assessoria
GESTÃO APROVADA Há 2 horas

Ratinho Junior alcança novo recorde com 85% de aprovação, diz Paraná Pesquisas

Popularidade do governador cresce em todas as faixas etárias e níveis de escolaridade, enquanto a gestão de Lula registra altos índices de desaprovação no estado

 Secretário Estadual das Cidades, Guto Silva. Foto: ADI-PR
BALANÇO E PROJEÇÕES Há 3 horas

Secretário Guto Silva impulsiona o Paraná aplicando a fórmula de sucesso do governador Ratinho Júnior

À frente da Secretaria Estadual das Cidades, Guto Silva lidera a transformação em todos os municípios do Paraná, com obras e programas em todo o Estado, melhorando a qualidade de vida e segurança nas cidades

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 4 horas

Norte Pioneiro recebe a 1ª edição da Oficina de Turismo e Empreendedorismo

Evento contou com a participação da Secretaria de Estado do Turismo na semana passada em Cornélio Procópio

 Londrina, cidade com um dos melhores índices de empregabilidade do Estado. Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN
EMPREGABILIDADE Há 7 horas

Maioria das cidades do Paraná têm saldo positivo de empregos neste ano

Entre janeiro e julho, foram abertos 102,3 mil novos postos no acumulado do ano, e 327 das 399 cidades do Estado tiveram mais contratações do que demissões

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 23 horas

Governo monta força-tarefa para ajudar famílias atingidas por tempestade em Castro

Ações estão sendo realizadas pela coordenadoria da Defesa Civil do Paraná após as fortes chuvas e granizo desta terça-feira

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados