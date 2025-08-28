Maioria das cidades do Paraná têm saldo positivo de empregos neste ano

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Terceiro maior empregador do País, o Paraná tem um grande mercado de trabalho aquecido nos municípios. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 82% dos municípios tiveram saldo positivo no número de empregados com carteira assinada no período de janeiro a julho. Ou seja, 327 das 399 cidades tiveram mais contratações do que demissões nos primeiros sete meses.

Em todo o Estado, foram abertas 102,3 mil novos postos no acumulado do ano. A cidade de Santa Inês, no Noroeste, foi a única no Estado em que número de admissões e desligamentos foi o mesmo, e outras 61 tiveram saldo negativo, o que representa 18% dos municípios paranaenses.

A liderança fica com Curitiba, que criou 23.977 novos postos de trabalho no período. No pódio estadual, também estão Londrina, no Norte, com 7.252 novas vagas, e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, com 4.741. Completam o top 10 as cidades de Cascavel (4.530), Maringá (3.918), Toledo (3.514), Ponta Grossa (2.358), Foz do Iguaçu (1.981), Araucária (1.821) e Arapongas (1.812).

Também se destacaram as cidades de Colombo (1.770), Pinhais (1.543), Fazenda Rio Grande (1.347), Dois Vizinhos (1.283), Apucarana (1.085), Paranaguá (985), Almirante Tamandaré (923), Pato Branco (909), Umuarama (826) e Cianorte (785).

No mês de julho, foram criadas 8.140 vagas de emprego em todo o Estado, com 228 municípios com saldo positivo, nove com o mesmo número de contratações e demissões e 162 com saldo negativo. A Capital também liderou as contratações no mês, com 2.461, seguida pela vizinha São José dos Pinhais, com 979 postos de trabalho.

Na sequência estão Londrina (657), Santo Antônio da Platina (454), Cascavel (443), Foz do Iguaçu (308), Fazenda Rio Grande (252), Toledo (211) e Assis Chateaubriand (200). Completando o top 20 do mês, também aparecem as cidades de Medianeira (163), Francisco Alves (163), Dois Vizinhos (151), Palotina (148), Ibiporã (138), Araucária (119), Chopinzinho (112), Cambé (108), Arapongas (103) e Ponta Grossa (102).

Já no acumulado de 12 meses, entre agosto de 2024 e julho de 2025, o Paraná abriu 104.606 novas vagas, com saldo positivo em 313 municípios. Dois deles registraram a mesma quantidade de contratações e demissões e nos outros 84 o saldo de empregos foi negativo.

Curitiba segue na liderança na geração de novos postos de trabalho também neste recorte, com 22.288 vagas abertas no período. Na sequência estão Londrina (7.224), São José dos Pinhais (6.093), Cascavel (4.105), Ponta Grossa (3.826), Toledo (3.308), Maringá (3.087), Foz do Iguaçu (2.823), Arapongas (2.151) e Colombo (2.133).

Outros 10 municípios tiveram saldo positivo superior a mil vagas: Pinhais (2.109), Fazenda Rio Grande (1.936), Araucária (1.775), Paranaguá (1.674), Dois Vizinhos (1.540), Santo Antônio da Platina (1.181), Almirante Tamandaré (1.122), Palotina (1.092) e Umuarama (1.021).