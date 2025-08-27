11°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Governo monta força-tarefa para ajudar famílias atingidas por tempestade em Castro

Ações estão sendo realizadas pela coordenadoria da Defesa Civil do Paraná após as fortes chuvas e granizo desta terça-feira

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
27/08/2025 às 16h47
Governo monta força-tarefa para ajudar famílias atingidas por tempestade em Castro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

CASTRO - O governo do Paraná, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, iniciou a distribuição de telhas às famílias afetadas pela tempestade de granizo que danificou cerca de 600 residências em Castro, nos Campos Gerais, além de causar prejuízos em comércios e edifícios públicos. Na noite de terça-feira (27), foram entregues 2,6 mil telhas à cidade, e nesta quarta-feira (28) mais 2,6 mil unidades foram encaminhadas, totalizando 5,2 mil telhas distribuídas.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Além das telhas, a entrega incluiu materiais como madeira, colchões, roupas, calçados e alimentos, realizada no Educandário Manoel Ribas, atendendo aproximadamente 340 pessoas até o momento. A Prefeitura de Castro estima que cerca de 2,4 mil pessoas foram impactadas pelo fenômeno, com nove moradores desabrigados, sendo oito acolhidos no Ginásio de Esportes Padre Piva e 14 desalojados.

Um gabinete de crise foi montado na Prefeitura, reunindo ações da Defesa Civil estadual e municipal e do Corpo de Bombeiros, com foco no atendimento à população e na elaboração de laudos para a solicitação formal de Situação de Emergência ao Estado.

As atividades escolares foram retomadas para mais de 1,2 mil alunos nas três unidades que suspenderam as aulas. Reparos emergenciais e adaptações permitiram o retorno nas escolas municipais Dr. Lourival Leite de Carvalho, Professora Marilda de Fonseca Fadel e Jardim Bela Vista. Quatro unidades de saúde permanecem fechadas para reparos: UBS Araucária, UBS Jeovah Ribeiro, Sala de Fisioterapia e Ambulatório da Pele, com previsão de reabertura nesta quinta-feira (29). O Centro de Atividades Físicas também segue fechado para limpeza.

Segundo o Simepar, a tempestade foi provocada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico de altos níveis associado a temperaturas mais frias, condição que favorece a formação de granizo. A frente fria que atingiu todo o Paraná provocou instabilidade também em Curitiba e Telêmaco Borba, mas já começou a se deslocar para o oceano. A previsão indica retorno do sol em grande parte do Estado a partir desta quinta-feira, com chuvas isoladas ainda previstas nos Campos Gerais e na região Sul.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Governador vai anunciar construção de novo batalhão da PM no Norte Pioneiro

Informação foi divulgada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli para 18ª Companhia da Polícia Militar de Cornélio Procópio

 Paraná sedia evento nacional que debate estratégias de combate ao crime organizado. Foto: Fábio Dias/EPR
SEGURANÇA PÚBLICA Há 10 horas

Paraná sedia evento nacional que debate estratégias de combate ao crime organizado

Governador em exercício Darci Piana participou da abertura do 3º Encontro Técnico da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas, em Curitiba

 Saúde pública do Paraná é a mais bem avaliada do País. Foto: Geraldo Bubniak/AEN
PESQUISA Há 1 dia

Saúde pública do Paraná tem a melhor avaliação do Brasil, segundo pesquisa da Genial/Quaest

Para 47% dos paranaenses, a avaliação é positiva, enquanto outros 35% consideram regular e 13% avaliam como negativa; índice é superior ao de estados como São Paulo e Rio de Janeiro

 Foto: Divulgação.
POLÍTICA PARANAENSE Há 2 dias

Paraná é reconhecido pela OMS e OPAS como referência mundial em políticas para idosos

Governador recebeu o certificado que oficializa o Estado como membro afiliado da Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas das Pessoas Idosas

 No total, 190 estudantes do Colégio Estadual Ary Barroso foram beneficiados com a iniciativa. Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 2 dias

Governo entrega uniformes gratuitos para quase 200 alunos em Wenceslau Braz

Kits com camisetas, blusas, calças e bermudas foram entregues aos estudantes do Colégio Estadual Ary Barroso na última semana

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados