Governo monta força-tarefa para ajudar famílias atingidas por tempestade em Castro

Redação - Folha Extra

CASTRO - O governo do Paraná, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, iniciou a distribuição de telhas às famílias afetadas pela tempestade de granizo que danificou cerca de 600 residências em Castro, nos Campos Gerais, além de causar prejuízos em comércios e edifícios públicos. Na noite de terça-feira (27), foram entregues 2,6 mil telhas à cidade, e nesta quarta-feira (28) mais 2,6 mil unidades foram encaminhadas, totalizando 5,2 mil telhas distribuídas.

Além das telhas, a entrega incluiu materiais como madeira, colchões, roupas, calçados e alimentos, realizada no Educandário Manoel Ribas, atendendo aproximadamente 340 pessoas até o momento. A Prefeitura de Castro estima que cerca de 2,4 mil pessoas foram impactadas pelo fenômeno, com nove moradores desabrigados, sendo oito acolhidos no Ginásio de Esportes Padre Piva e 14 desalojados.

Um gabinete de crise foi montado na Prefeitura, reunindo ações da Defesa Civil estadual e municipal e do Corpo de Bombeiros, com foco no atendimento à população e na elaboração de laudos para a solicitação formal de Situação de Emergência ao Estado.

As atividades escolares foram retomadas para mais de 1,2 mil alunos nas três unidades que suspenderam as aulas. Reparos emergenciais e adaptações permitiram o retorno nas escolas municipais Dr. Lourival Leite de Carvalho, Professora Marilda de Fonseca Fadel e Jardim Bela Vista. Quatro unidades de saúde permanecem fechadas para reparos: UBS Araucária, UBS Jeovah Ribeiro, Sala de Fisioterapia e Ambulatório da Pele, com previsão de reabertura nesta quinta-feira (29). O Centro de Atividades Físicas também segue fechado para limpeza.

Segundo o Simepar, a tempestade foi provocada pelo deslocamento de um vórtice ciclônico de altos níveis associado a temperaturas mais frias, condição que favorece a formação de granizo. A frente fria que atingiu todo o Paraná provocou instabilidade também em Curitiba e Telêmaco Borba, mas já começou a se deslocar para o oceano. A previsão indica retorno do sol em grande parte do Estado a partir desta quinta-feira, com chuvas isoladas ainda previstas nos Campos Gerais e na região Sul.